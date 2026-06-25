Utredare digitalisering och beredskap
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2026-06-25
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Vi lever i en föränderlig tid där verkligheten ställer krav på morgondagens lösningar redan idag. Samtidigt tas nya regleringar fram för att säkerställa en robustet och en resiliens inom samhällsviktig verksamhet i snabb takt. För att på bästa sätt, enskilt och tillsammans med andra, skapa förståelse för och omhänderta denna utmaning har Östersunds kommun, som den enskilt största kommunen i Jämtland valt att instifta denna nya tjänst. Som utredare för digitalisering och beredskap har du en central funktion i arbetet med att säkerställa en rättssäker, robust och digitalt utvecklad samhällsbärande verksamhet. Uppdraget omfattar både strategiska och operativa insatser och kräver en strukturerad, analytisk och systematisk arbetsmetod. Rollen innebär omfattande samverkan med såväl interna som externa aktörer i en politiskt styrd organisation.
Om rollen
I rollen ansvarar du för kvalificerade utredningar, analyser och underlag inom digitalisering, informationssäkerhet, beredskap och kontinuitetsplanering. Du har en särskild uppgift att samordna och implementera ny och kommande lagstiftning inom området, samt att samordna framtida inkommande stöd och statsbidrag från sektorsmyndigheter och staten. Arbetet innefattar planering, genomförande och uppföljning av utvecklingsinsatser som bidrar till en stabil och långsiktigt hållbar verksamhet.
Utreda, analysera och ta fram beslutsunderlag inom digitalisering, informationssäkerhet, beredskap och kontinuitetsplanering.
Samordna, tolka och implementera ny och kommande lagstiftning inom digitalisering, beredskap och relaterade områden.
Samordna, planera och följa upp inkommande stöd och statsbidrag från sektorsmyndigheter och staten inom relevanta områden.
Driva och samordna projekt kopplade till digital utveckling, krisberedskap och verksamhetsutveckling.
Stödja chefer och verksamheter i att planera, genomföra och utvärdera digitala satsningar och beredskapsåtgärder.
Bedriva omvärldsbevakning och omsätta nya krav, riktlinjer och rekommendationer till konkreta åtgärder i organisationen.
Vem vi söker
Vi söker en person med gedigen erfarenhet av kvalificerat utvecklings- och förändringsarbete inom offentlig sektor, med särskilt fokus på digitalisering, styrning, beredskap eller närliggande områden. Du har förmåga att arbeta strukturerat, långsiktigt och med god administrativ precision. Du är van att omsätta lagstiftning, styrdokument och statliga uppdrag till praktisk tillämpning i komplexa organisationer.
Akademisk examen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av utvecklings- eller förändringsarbete, med relevans för digitalisering, beredskap eller styrning.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och driva projekt i större eller komplexa organisationer.
Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet samt god förståelse för politiskt styrd organisation.
Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska i såväl utredningar som styrdokument.
Mycket god digital kompetens och vana att arbeta med olika IT-system, digitala verktyg och informationshantering.
Dina egenskaper
Du har en analytisk och systemorienterad förmåga, med fokus på struktur, kvalitet och spårbarhet i alla delar av uppdraget. Du kan arbeta självständigt, fatta välgrundade beslut inom ditt ansvarsområde och samtidigt samverka effektivt med olika professioner. Du är förankrad i ett professionellt förhållningssätt och kan hantera komplexa frågor på ett sakligt, korrekt och lösningsorienterat sätt.
Analytisk och strukturerad med förmåga att identifiera samband, risker och konsekvenser.
Självständig i arbetssättet, med förmåga att driva frågor från initiering till genomförande och uppföljning.
Kommunikativ med förmåga att presentera komplexa frågor på ett tydligt, sakligt och målgruppsanpassat sätt.
Samarbetsinriktad och lyhörd, med förmåga att skapa professionella kontakter internt och externt.
Noggrann och kvalitetsmedveten, med fokus på rättssäkerhet, dokumentation och uppföljning.
Intresserad av kontinuerligt lärande, metodutveckling och förbättringsarbete över tid.
Att jobba här
Tjänsten är placerad vid Enheten för säkerhet och beredskap som är en del av sektor Demokratistöd vid Kommunledningsförvaltningen. Enhetens medarbetare utgör det strategiskt samordnande stödet för kommunens nämnder inom krisberedskap- och civilt försvar, verksamhetsskydd inklusive säkerhetsskydd samt trygghets- och brottsförebyggande arbete.
Östersunds kommun är som geografiskt områdesansvarig myndighet på lokal nivå en viktig aktör i uppbyggnaden av totalförsvaret i Jämtland.
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass med krav på svenskt medborgarskap och kommer innebära säkerhetsprövning och registerkontroll.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kommunledningsförvaltningen
I arbetet för ett bättre Östersund har demokrati och utveckling en avgörande roll. Inom Kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med medborgarservice och demokratiska uppdrag kopplat till politiken. Här finns också våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-konsulter, kommunikatörer, IT och administratörer med flera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Sektorchef
Anna Backlund anna.i.backlund@ostersund.se +46761427685 Jobbnummer
9978436