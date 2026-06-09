Utredare
Kronofogdemyndigheten / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-06-09
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Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Kronofogden har i uppdrag att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet samt att delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. En del av detta arbete är att utöva tillsyn över näringsförbud.
Om jobbet
Detta är en ny och spännande roll som utredare av tillsyn över näringsförbud. Du tillhör enheten för specialverkställighet.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Ett näringsförbud meddelas av domstol efter särskild prövning. En person som fått näringsförbud får inte driva eller företräda näringsverksamhet. Dina arbetsuppgifter blir att:
informera den som har näringsförbud om vad förbudet innebär
kontrollera att personen inte bedriver näringsverksamhet under den tid som näringsförbudet gäller
sköta tillsynen av näringsförbud och anmäla misstanke om överträdelse till åklagare vid Ekobrottsmyndigheten
utföra kvalificerat utredningsarbete, analysera ekonomiska förhållanden och utreda eventuell involvering i näringsverksamhet
dokumentera och sammanställa utredningar samt göra rättssäkra bedömningar
ha många personliga kontakter, främst från kontoret men vid behov även genom uppsökande uteverksamhet.
Placeringsort är Eskilstuna eller Umeå.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.
Kronofogdens medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. I mötet med människor i utsatta situationer är du stabil och förtroendeingivande. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du har gott omdöme och gör korrekta avvägningar både i ditt agerande och dina beslut. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp (120 p enligt tidigare system) inom samhällsvetenskap eller ekonomi, alternativt annan likvärdig högskoleutbildning
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av utredningsarbete
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
körkort för bil med manuell växellåda.
Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet från myndighet. Det är även önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet av tillsynsarbete och kontrollverksamhet. Det är också önskvärt med aktuell arbetslivserfarenhet av arbete i Excel. Det är dessutom önskvärt med aktuell erfarenhet av Analyst Notebook.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag – ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas – både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som utredare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2026/139https://kronofogden.varbi.com/en/apply/positionquick/944128/?where=4
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.
Kronofogden.se: Jobba hos oss
Kronofogden på Linkedin
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-26!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646), https://kronofogden.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Kylgränd 6B (visa karta
)
906 20 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Andreas Edelönn, ST andreas.edelonn@kronofogden.se 010-5790467 Jobbnummer
9954218