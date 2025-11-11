Utredare
Myndigheten för delaktighet är regeringens myndighet för att främja funktionshinderspolitikens genomförande. Funktionshinderspolitikens mål är att samhället ska vara användbart för alla. MFD stödjer verksamheter i arbetet för att göra samhället och de tjänster som erbjuds användbara för fler. MFD följer utvecklingen av arbetet och sprider kunskap om hur hinder för delaktighet kan åtgärdas.Välkommen till Myndigheten för delaktighet (MFD) - den lilla myndigheten med det stora uppdraget.
Vårt uppdrag är att främja tillgängligheten i samhället för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Målet är ett hållbart samhälle som är utformat utifrån medborgarnas olika förutsättningar och behov. Läs mer om MFD:s verksamhet här.
Tillsammans med engagerade kollegor jobbar du med att stödja offentliga och privata verksamheter i detta arbete. Du bidrar också till att sprida kunskap om lösningar på hinder för att göra det möjligt för fler människor att självständigt välja, fatta egna beslut och påverka sitt liv.
Vi är en liten myndighet och det betyder att varje medarbetare spelar stor roll för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som utredare på avdelningen för kunskapsstöd. Avdelningen arbetar med att ge stöd till myndigheter, regioner och kommuner i deras genomförande av funktionshinderspolitiken. Avdelningen tar fram olika sorters stödmaterial och genomför kunskapshöjande insatser som seminarier, föreläsningar och utbildningar.
Att arbeta som utredare på myndigheten innebär att planera, bereda, genomföra och rapportera större och mindre uppdrag och att besvara remisser. Det innebär dessutom att representera myndigheten i olika forum samt att bidra i det interna utvecklingsarbetet. Som utredare arbetar du ofta tillsammans med andra utredare och funktioner för att genomföra uppdragen. En viktig del i utredarens roll är att arbeta nära målgrupperna och att inhämta kunskap från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning eller de organisationer som företräder dem.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen på lägst kandidatnivå inom samhällsvetenskapligt område eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flera års erfarenhet av att ha arbetat strategiskt med den nationella funktionshinderspolitiken inom statlig verksamhet.
• Erfarenhet av att ha arbetat med projekt- och processledning inom stora och komplexa uppdrag.
• Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och att svara på remisser i statlig verksamhet.
• God förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt på svenska och att sammanställa och presentera kunskap och beslutsunderlag utifrån ett mottagarperspektiv.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• God kunskap om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
• Arbetat med uppföljning och analys inom tvärsektoriella frågor som funktionshinderspolitik, tillgänglighet etc.
• Arbetat med strategisk styrning inom statlig verksamhet.Dina personliga egenskaper
För uppdraget krävs att du är självgående och har god förmåga att planera, strukturera och driva ditt arbete. Du är lösningsorienterad, tar hjälp av andra när du behöver och är bra på att samarbeta och har en pedagogisk förmåga. Du trivs med att arbeta med flera frågor parallellt och samtidigt använda din analytiska förmåga. Du är mån om att ditt arbete bidrar till verksamhetens helhet och om att bidra till en bra arbetsmiljö.
Anställningen
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet till visst distansarbete och placeringen kommer att vara i vårt aktivitetsbaserade kontor i Liljeholmen i Stockholm. Vi har möjlighet till förtroendearbetstid och är en arbetsplats där du får jobba med utvecklande och samhällsviktiga frågor.
Anställningen är en tillsvidaresanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Välkommen med din ansökan inklusive CV och personligt brev senast 25 november 2025. Du söker genom att trycka på knappen Ansök nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktpersoner:
Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka i verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
