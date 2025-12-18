Utredare - Villa Lindö Utredning och Tjänster AB
Villa Lindö Behandlingshem i Kalmar AB / Socialsekreterarjobb / Kalmar Visa alla socialsekreterarjobb i Kalmar
2025-12-18
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Villa Lindö Behandlingshem i Kalmar AB i Kalmar
Utredare - Villa Lindö Utredning & Tjänster AB, Kalmar
Casator Care AB
Trygg och säker omvårdnad, behandling, rehabilitering, bostad med särskild service (SoL) och utredning.
Casator Care är en mindre vårdkoncern med flera verksamheter placerade i Kalmar och Ålem. Våra verksamheter arbetar för att stärka och främja barns situation och relationer till sina närstående, med fokus på delaktighet, engagemang och samarbete mellan barn, föräldrar och professionella.
På Villa Lindö Utredning & Tjänster arbetar vi på uppdrag av socialtjänsten med barn i åldrarna 0-16 år, deras föräldrar och blivande föräldrar. På vår utrednings- och akutenhet utreder vi barns behov och föräldrars förmåga ur ett helhetsperspektiv, med barnets behov i centrum (BBIC). Vi tar emot familjer med varierande bakgrund och behov. Arbetet sker i tvärprofessionella team bestående av socionomer, beteendevetare, psykolog och psykiater.
Utredningarna följer BBIC:s utredningsstruktur med inslag av Signs of Safety och grundar sig på samspelsobservationer mellan föräldrar och barn. Vi har psykolog i verksamheten som kvalitetssäkrar utredningsarbetet och bidrar med konsultation, handledning och psykologiska bedömningar/utredningar.
Hos oss får du ett meningsfullt, utvecklande och varierande arbete i en engagerad arbetsgrupp där kvalitet, professionalism och värme är centralt.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som utredare på Villa Lindö ansvarar du för den dagliga ledningen och planeringen av utredningsarbetet.
Genomför barnavårdsutredningar utifrån BBIC
Dokumenterar enligt gällande lagstiftning (SoL, LVU och LBSB)
Arbetar nära familjen tillsammans med kollegor i utredningsteamet
Samordnar arbetet genom fortlöpande kontakt med ansvarig handläggare och externa samarbetspartnersKvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig (sökande utan examen kallas ej till intervju)
Erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar
God kunskap om relevant lagstiftning: SoL, LVU, LVM och LBSB
Mycket god svenska i tal och skrift
God datavana och erfarenhet av dokumentation i journalsystem
B-körkort
Meriterande:
Kunskap om traumamedvetet och lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av arbete med skyddsplaceringar
Kunskap om risk- och säkerhetsbedömningar, såsom FREDA, PATRIARK, SARA och Signs of Safety
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver vara strukturerad, trygg, ansvarstagande och engagerad, med förmåga att samarbeta och fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid måndag-fredag under pågående utredningar som du ansvarar för. Under vissa perioder kan arbetstiden även förläggas till kväll, sovande jour eller helg - flexibilitet krävs.
Placeringsort: Kalmar (Villa Lindö Utredning & Tjänster, Lindölundsgatan 18)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöring kan periodvis även förläggas till Villa Lindö Behandlingshem, beroende på verksamhetens behov.
Utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister och misstankeregister för personal vid HVB krävs inför anställning.
OBS! Löpande rekrytering
Casator Care arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande oavsett bakgrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: vl-rekrytering@casatorcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utredare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villa Lindö Behandlingshem i Kalmar AB
(org.nr 556337-9345)
Lindölundsgatan 18 (visa karta
)
392 35 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Villa Lindö Utredning & Tjänster AB Kontakt
Verksamhetschef
Anna-Karin Risberg anna-karin.risberg@casatorcare.se 0766-414141 Jobbnummer
9651840