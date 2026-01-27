Utredare - energieffektivt hållbart byggande
2026-01-27
Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. I fokus står frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Sedan i juli 2025 är Boverket också beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn för industri, byggande och handel.
Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 240 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
På enheten för hållbart byggande och energi arbetar 17 personer med klimat, energi och miljöfrågor. Det kan vara allt från att utveckla energideklarationer, klimatdeklarationer, resilienta vattenstrategier eller att göra utredningar om cirkulär ekonomi inom byggområdet. Vi har många internationella kontakter framför allt fokuserade på våra grannländer i Norden och att delta i EU arbetet.
Vill du bidra till att utveckla samhället i en hållbar riktning? Vi söker dig som har en vilja att arbeta med energieffektiva byggnader men även kan axla andra uppgifter inom hållbart byggande. Boverket arbetar med flera spännande områden bland annat energieffektivitet och hållbart byggande för att uppnå ett byggnadsbestånd som bidrar till ett uthålligt energisystem. Ett samhälle där samtidigt kulturvärden bevaras och människor har råd att bo samtidigt som klimatpåverkan från byggande och byggnader minskar.
Just nu arbetar vi intensivt med energieffektivitet, hållbar mobilitet och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv genom Direktivet för byggnaders energiprestanda som ska bli en del av svensk lagstiftning. Boverket har även i uppdrag av regeringen att förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader.
Hos oss kommer du att få arbeta med samspelet mellan tekniken, juridiken och praktiken för att medverka till förbättringsarbete inom bygg- och fastighetssektorn. Du bidrar med din drivkraft och kunskap inom området. Konkret innebär arbetsuppgifterna till stor del utredningsarbete och ibland att leda projekt. Rapporter, regler, vägledningstexter, web och seminarier är våra verktyg.
Uppdragen genomförs ofta i projektform. En viktig del av arbetet är att samverka med kollegor, andra myndigheter, bransch och akademi för att nå bästa resultat. Inom dina områden använder du, och utvecklar, dina erfarenheter och ditt kontaktnät inom energi, bygg, miljö och hållbarhet. Du kommer på sikt också att involveras i andra uppdrag kopplat till din kompetens. Tjänsten är placerad vid Boverkets huvudkontor i Karlskrona. På Boverket finns det möjlighet att arbeta på distans, så länge arbetsuppgifterna tillåter det, upp till 49% av arbetstiden. Vi söker förstärkning med en ny kollega för tillsvidareanställning på grund av pensionsavgång.
Din utbildningsbakgrund är en lämplig akademisk grundexamen, till exempel en civilingenjörsexamen med inriktning samhällsbyggnad, maskiningenjör med energiinriktning. Du kan också ha en utbildning inom miljö- och hållbart byggande eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen.
För att vara aktuell för den här tjänsten är det viktigt att du är bra på att analysera och förstå information, att du kan se samband och dra slutsatser. Det är meriterande om du har jobbat med att undersöka eller utreda frågor som handlar om relevant teknik sedan tidigare.
Du kan uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift på svenska och har god läsförståelse även på engelska.
Du kan arbeta självständigt och strukturerat för att nå uppsatta mål. Då arbetet oftast sker genom samarbete i våra team och i samverkan med andra myndigheter, är det viktigt att du är lyhörd, har lätt för att samarbeta och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt. Du har en god förmåga att kommunicera komplexa frågor effektivt till olika målgrupper och kan bygga relationer med samarbetspartners från olika bakgrund. Du känner dig bekväm med att hålla offentliga presentationer. Vi fäster stor vikt vid dessa personliga förmågor.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor.
