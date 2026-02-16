Utredande socialsekreterare, barn och unga
2026-02-16
Din arbetsplats
Vi söker dig som vill göra skillnad för barn och familjer på riktigt!
Vi söker dig som är erfaren, driven och engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa långsiktiga hållbara lösningar för barn och deras familjer. I Härryda är vi måna om våra klienter och strävar alltid efter att ge ett gott bemötande. Vi är också måna om varandra och har en hög teamkänsla.
Inom enheten för utredning och skydd arbetar vi i kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC (barns behov i centrum) och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete, då vi tillsammans med familjerna utforskar nätverk och dess egna lösningar, alltid med barnets trygghet och bästa som utgångspunkt. Vi driver processer framåt genom att vara strukturerade, nyfikna, nytänkande och modiga.
Enheten för utredning och skydd består av ett mottag, två utredningsgrupper, en högintensiv utredningsgrupp samt socialtjänstens våld i nära relationer-team. Inom verksamhetsområdet ingår även enheten för förebyggande stöd samt enheten för familjestöd och familjehem, vilket möjliggör nära samverkan och rätt hjälp i rätt tid.
Vår enhet kännetecknas av respekt, trygghet, mod, nyfikenhet och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi aktivt med arbetsmiljö, trivsel, delaktighet och utveckling. Hos oss ingår du i ett team som är genuint trivsamt, omtänksamt, prestigelöst och kompetent!
Vi kommer att ha en härlig babyboom på enheten, vilket ger fler möjlighet att söka sig till en av våra tills vidare-tjänster. Välkommen med just din ansökan!
Ditt uppdrag
I din roll som utredande socialsekreterare möter du barn, unga och familjer på socialkontoret och i olika miljöer där barnen har sin vardag. Du använder dig av metoden BBiC för att kartlägga och analysera barnets behov samt Signs of Safetys förhållningssätt för att tillsammans med familj och nätverk finna hållbara lösningar på utmanande situationer. Du har ett tydligt barnperspektiv i allt du gör.
Du följer upp och utvärderar beslutade insatser. Du har en nära samverkan både med kollegor inom kommunen och andra samverkanspartners såsom tex skola. Du deltar och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Det här krävs för tjänsten
Krav:· Du har en socionomexamen (210 hp)· B-körkort· Erfarenhet av utredningsarbete/myndighetsutövning barn och unga
Meriterande:
• Utbildning i BBiC, Signs of Safety, Ester, Savry, systemteori, MI, ViNR eller hedersrelaterat våld och hot· Erfarenhet av socialt arbete med barn och unga
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är kunnig, analytisk och har ett tydligt barnfokus. Du är snäll, omtänksam och trygg i dig själv. Du kan anpassa dig till ändrade omständigheter, är tålmodig och mån om att driva klientprocesser framåt. Du är bra på att samarbeta med andra och har förmåga att arbeta självständigt. Du visar ett gott omdöme och god människosyn med ett respektfullt bemötande. Du vill bidra till vår positiva arbetsmiljö och härliga stämning!
I arbetet är det viktigt att du kan formulera dig väl i tal och skrift samt att du anpassar kommunikationen till situation och målgrupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
• Du känner dig trygg på jobbet och i ditt uppdrag· Du har förutsättningar för att göra ett meningsfullt arbete med färre ärenden per tjänst· Du får kontinuerligt stöd och arbetsledning av 1:e socialsekreterare· Du deltar och bidrar i intern metodhandledning och extern processhandledning tillsammans med din grupp· Du har medhandläggare vid behov eller önskemål· Du kan vara mentor för och medhandläggare till kollegor· Som nyanställd får du ett tryggt mottagande med vårt introduktionsprogram· Du har nära tillgång till stödfunktioner såsom IT-servicedesk, socialrättsjurister och vårt administrativa stöd
Du utvecklas och känner arbetstillfredsställelse· Här finns goda utvecklingsmöjligheter för vidareutbildning och professionell utveckling i evidensbaserade metoder utifrån intresse och verksamhetens behov
Det lilla extra som är självklart hos oss
• Du har en fast arbetsplats, i eget eller delat rum, och nära till tillgänglig arbetsledning och chefer· Vi har flextid och möjlighet till att arbeta på distans en dag per vecka· Konkurrensmässig lön· Förmåner som tex ett generöst friskvårdbidrag· Dessutom dukas det fram frukostbuffé och eftermiddagsfrukt varje dag mot en mindre kostnad
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
För anställning i myndighetsutövande uppdrag genomförs bakgrundskontroll, inklusive utdrag från Polisens belastningsregister samt studieintyg via högskola eller universitet.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef Utredning och skydd
Anna Tell anna.tell@harryda.se 031-724 61 09 Jobbnummer
9743708