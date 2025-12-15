Utredande socialsekreterare barn och unga
Härryda kommun / Socialsekreterarjobb / Härryda Visa alla socialsekreterarjobb i Härryda
2025-12-15
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Vi söker dig som vill göra skillnad för barn och familjer på riktigt!Vi söker dig som är erfaren, driven och engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa långsiktiga hållbara lösningar för barn och deras familjer. I Härryda får du möjlighet till att arbeta i en trevlig och samarbetsorienterad miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad varje dag.Inom enheten för utredning och skydd arbetar vi i kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC (barns behov i centrum) och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete, då vi tillsammans med familjerna utforskar nätverk och dess egna lösningar, alltid med barnets trygghet och bästa som utgångspunkt. Du driver processer framåt genom att vara strukturerad, nyfiken och modig.Enheten för utredning och skydd består av ett mottag, två utredningsgrupper, en högintensiv utredningsgrupp samt socialtjänstens våld i nära relationer-team. Inom verksamhetsområdet ingår även enheten för förebyggande samt enheten för familjestöd och familjehem, vilket möjliggör nära samverkan och rätt hjälp i rätt tid. Vi utökar våra utredningsgrupper för att ge mer tid till klientarbete - på riktigt!Vår enhet kännetecknas av respekt, trygghet, mod, nyfikenhet och arbetsglädje. Vi delar detta med våra kollegor i förebyggande och utförande enheter. Tillsammans arbetar vi aktivt med arbetsmiljö, trivsel, allas delaktighet och kompetensutveckling. Hos oss ingår du i en arbetsgrupp som är genuint trivsam, omtänksam, prestigelös och kompetent
Ditt uppdrag
I din roll som utredande socialsekreterare möter du barn, unga och familjer på socialkontoret och i olika miljöer där barnen har sin vardag. Du använder dig av metoden BBiC för att kartlägga och analysera barnets behov samt Signs of Safetys förhållningssätt för att tillsammans med familj och nätverk finna hållbara lösningar på utmanande situationer, tex vid nätverksmöten.
Du följer upp och utvärderar beslutade insatser. Du har en nära samverkan både med kollegor inom kommunen och med samverkanspartners inom olika verksamhetsområden. Du deltar och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Det här krävs för tjänsten
Krav:· Du har en socionomexamen (210 hp)· B-körkort· Erfarenhet av utredningsarbete/myndighetsutövning
Meriterande:· Utbildning i BBiC, Signs of Safety, Ester, Savry, systemteori, MI, ViNR eller hedersrelaterat våld och hot· Erfarenhet av socialt arbete med barn och unga
För anställning i myndighetsutövande uppdrag genomförs bakgrundskontroll, inklusive utdrag från Polisens belastningsregister samt studieutdrag via högskola eller universitet.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är kunnig, analytisk och har ett tydligt barnfokus men är också snäll, omtänksam och trygg i dig själv. Du kan anpassa dig till ändrade omständigheter, är tålmodig och mån om att driva klientprocesser framåt. Du är bra på att samarbeta med andra och har förmåga att arbeta självständigt. Du visar ett gott omdöme och god människosyn med ett respektfullt bemötande. Du vill bidra till att bibehålla vår positiva arbetsmiljö och härliga stämning.
I arbetet är det viktigt att du kan formulera dig väl i tal och skrift samt att du anpassar kommunikationen till situation och målgrupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
• Du känner dig trygg på jobbet och i ditt uppdrag· Du har förutsättningar för att göra ett meningsfullt arbete med färre ärenden per tjänst· Du får kontinuerligt stöd och arbetsledning av 1:e socialsekreterare· Du deltar och bidrar i intern metodhandledning och extern processhandledning tillsammans med din grupp· Du har medhandläggare vid behov eller önskemål· Du kan vara mentor för och medhandläggare till kollegor· Som nyanställd får du ett tryggt mottagande enligt vårt introduktionsprogram· Du har tillgång till stödfunktioner såsom IT-servicedesk några våningar upp, socialrättsjurister likaså och vårt administrativa stöd finns i samma korridor
Du utvecklas och känner arbetstillfredsställelse· Här finns goda utvecklingsmöjligheter för vidareutbildning och professionell utveckling i evidensbaserade metoder utifrån intresse och verksamhetens behov
Det lilla extra som är självklart hos oss
• Du har en fast arbetsplats, i eget eller delat rum, och nära till tillgänglig arbetsledning och chefer· Vi har flextid och möjlighet till att arbeta en dag i veckan hemifrån· Konkurrensmässig lön· Förmåner som tex ett generöst friskvårdbidrag· Dessutom dukas det fram frukostbuffé och eftermiddagsfrukt varje dag mot en mindre kostnad Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!Vår kommun är tillräckligt liten för att kunna skapa nära och hållbar samverkan med andra professionella samt tillräckligt stor för att göra kloka satsningar där det behövs. Våra lokaler finns i Härryda kommunhus, i Mölnlycke centrum, där det är nära till mataffärer, restauranger, lokaltrafik (20 minuter till centrala Göteborg) och gratis parkering
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.Om du som söker har skyddade personuppgifter skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun,Personalfunktionen,Sofia Götberg,435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef Utredning och skydd
Anna Tell anna.tell@harryda.se 031-724 61 09 Jobbnummer
9643833