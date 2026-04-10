Utredande psykolog till Trollhättan/Falköping (hybrid)
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du en nyckelroll i specialistpsykiatrin, där varje utredning är en chans att göra verklig skillnad. I vårt engagerade multiprofessionella team arbetar du med struktur, kvalitet och evidensbaserad vård - där din kompetens både utvecklar vården och skapar bästa möjliga resultat för patienterna.
WeMind Västra Götaland har sedan 2011 verksamhet i Göteborg, och har sedan 2025 utökat sin verksamhet med tre neuropsykiatriska utredningsenheter i Falköping, Trollhättan och Borås. Denna annons riktas för intresse till Falköping eller Trollhättan.
Tjänst med stor flexibilitet
Vi erbjuder dig möjlighet till hybridarbete - En dag i veckan arbetar du från antingen mottagningen i Trollhättan eller Falköping, och resterande dagar kan du välja om du vill utgå från samma ort eller från vår huvudmottagning i centrala Göteborg alternativt hemifrån.
Att jobba som neuropsykolog på WeMind
Som neuropsykolog har du en central roll i genomförandet av strukturerade och evidensbaserade neuropsykiatriska utredningar av barn 6-17 år inom specialistpsykiatrin. Arbetet innefattar fördjupade diagnostiska bedömningar med användning av standardiserade och validerade instrument, integrerad testning samt klinisk syntes och återkoppling, inom ett brett neuropsykiatriskt spektrum. Träffa våra psykologer.
Vi arbetar efter välvaliderade metoder och för oss är det viktigt att patienten får en välgrundad bedömning och känner sig delaktiga i utredningen. Alla våra patienter får en tydlig återgivning med vidare instruktioner om nästa steg i deras vårdprocess.
I denna roll ges du möjlighet att fördjupa din kunskap kring det senaste forskningen gällande utredning och NPF och verksamheten präglas av ett tydligt utvecklings- och kvalitetsfokus. Vi är en lärande organisation där utredningsmetodik, diagnostisk precision och klinisk relevans kontinuerligt vidareutvecklas.
Din nya arbetsplats
WeMind Västra Götaland bedriver allmänpsykiatrisk öppenvård med två avtal med Västra Götalandsregionen. Det ena innefattar neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar och som barnpsykiater/barnläkare arbetar man i huvudsak gentemot detta avtal, där patienterna återgår till sina hemmottagningar efter avslutad utredning.
Falköpings lokaler ligger på Odengatan 24C, 10 min promenad från centralstationen eller gratis parkering med p-skiva på allmänna gator och kommunens parkeringsplatser, som finns i närheten av vår lokal.
Trollhättans ligger ca 10 minuters promenad från centralstationen - mitt i centrum på Kungsgatan 29 med stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet.
Vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad psykolog
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar
Ha utrett barn 6-17 år de senaste två åren (meriterande)
Du vill arbeta brett inom psykiatrin och trivs med struktur, evidens och systematisk uppföljning. Du arbetar självständigt och planerar samt organiserar ditt arbete väl. Samtidigt värdesätter du samarbete, bidrar aktivt med din kompetens och vill vara med och utveckla verksamheten i en lärande och stödjande arbetsmiljö.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering: Falköping eller Trollhättan + hybrid
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Jana Andersson, verksamhetschef, på 073-2623954 eller jana.andersson@wemind.se
Karin Wilhelmson, biträdande verksamhetschef, på 070-1457672 eller karin.wilhelmson@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Jana eller Karin
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
