Utredande jurist till Spelinspektionen
Spelinspektionen, Operativa avdelningen, Enhet 3 / Juristjobb / Strängnäs Visa alla juristjobb i Strängnäs
2026-03-13
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spelinspektionen, Operativa avdelningen, Enhet 3 i Strängnäs
Vill du ha ett betydelsefullt arbete som gör spelmarknaden trygg och säker? Då kanske du vill bli vår nya utredande jurist till vår Operativa avdelning? Vi är en expertmyndighet i Strängnäs med ett stort och viktigt uppdrag och vi vill ha din hjälp att göra Spelinspektionen ännu bättre.
Den Operativa avdelningen består av tre enheter och ansvarar för licensgivning, tillsyn, regelutveckling och omvärldsanalys inom spelmarknaden. Vi söker nu en ny kollega till enheten som ansvarar för tillsyn av olagligt spel och som är stöd till den operativa verksamheten inom områdena spelansvar/konsumentskydd, omvärldsanalys, matchfixningsfrågor samt motverkan av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Det här får du arbeta med hos oss
Som utredande jurist på enheten arbetar du med rättsliga analyser och bedömningar inom hela enhetens ansvarsområde.
En viktig del av arbetet handlar om regelverk kopplade till matchfixning och penningtvätt, där både internationell rätt och EU-rätt spelar en central roll. Arbetet omfattar även nationell lagstiftning, exempelvis regler som styr myndighetens arbete mot olagligt spel samt bestämmelser om konsumentskydd på spelområdet.
Under de kommande åren kommer en stor del av arbetet att vara kopplat till EU:s nya regelverk mot penningtvätt. Det innebär att du deltar i beredningsprocesser som utvecklar och färdigställer regelverket på både EU-nivå och nationell nivå, samt bidrar i arbetet med hur Spelinspektionen ska tillämpa de nya reglerna.
Arbetet är till sin natur sådant att den, utifrån beredningsläget i olika processer och uppdrag, kan innebära både kortare och längre stopptider. Författningsstyrd samverkan och annat samarbete med andra myndigheter nationellt och internationellt kommer att vara en naturlig del av arbetet.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har en juristexamen eller jur.kand. och några års erfarenhet av arbete med kvalificerade juridiska bedömningar.
Det är meriterande om du har arbetat med och tillämpat EU-styrda regelverk i en offentlig verksamhet. Kännedom och intresse för det administrativa penningtvättsregelverket liksom erfarenhet av att företräda eller delta i kvalificerat internationellt arbete i en offentlig kontext, gärna i en förhandlingsmiljö, är särskild meriterande.
Arbetet ställer höga krav på din förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i tal och skrift på både svenska och engelska.
Arbetet kräver en god analytisk förmåga och att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågeställningar och se dem ur ett helhetsperspektiv. I rollen kommer du inte bara att tolka och tillämpa regelverk utan också bidra till utvecklingen av nya regler på olika nivåer.
Du uttrycker dig tydligt, enkelt och pedagogiskt i både tal och skrift. Du har också en god samarbetsförmåga och är lyhörd, hjälpsam och ansvarstagande, med fokus på att gemensamma uppdrag genomförs i tid. Arbetet innebär att du växlar mellan att arbeta självständigt och tillsammans med andra.
Du tar initiativ, tänker nytt och tar ställning i frågor. Som person är du lösningsinriktad och ser möjligheter. Du kan leda och hantera flera arbetsuppgifter parallellt och som kollega är du trygg i din roll och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa parter med olika bakgrund och kompetens.
Eftersom arbetet ställer höga krav på kvalitet ser vi att du också är noggrann och strukturerad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid din förmåga att bidra till en god och trevlig arbetsmiljö.
Om Spelinspektionen
5 miljoner svenskar spelar om pengar och 200 000 spelar så gott som varje dag. Spelinspektionen har därför ett viktigt uppdrag att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, tillförlitlig och säker. Vi kontrollerar att de spelbolag vi gett licens tar ansvar för spelarna och spelen de erbjuder. Vi ger bara licens till de spelbolag som lever upp till kraven och vi arbetar för att spelbolag utan licens ska hålla sig borta från den svenska spelmarknaden.
Vi erbjuder dig möjlighet till ett stimulerande och varierande jobb, med engagerade kollegor och bra förmåner, som t.ex. friskvård, möjlighet att arbeta på distans halva din arbetstid samt flexibla arbetstider. Spelinspektionen är en växande myndighet med i nuläget ca 80 medarbetare. Vi jobbar i trevliga lokaler med egna arbetsrum. Myndigheten är placerad i Strängnäs med bra pendlingsmöjligheter. Till exempel når du oss med tåg från Stockholm på mindre än en timme. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spelinspektionen
(org.nr 202100-3310) Arbetsplats
Spelinspektionen, Operativa avdelningen, Enhet 3 Kontakt
Robert Larsson +46152650125 Jobbnummer
9797031