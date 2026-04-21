Utlastare till Willab Garden (sommarjobb)

Nu söker vi en utlastare till vår logistikverksamhet, en viktig roll där du ser till att våra leveranser lastas säkert och effektivt. Om rollen Du arbetar främst med motviktstruck och arbetar med utlastning av våra leveranser. Arbetet kräver både noggrannhet och ett bra arbetsflöde.
Arbetsuppgifter Lasta bilar med motviktstruck Hantera gods med scanner Säkerställa att lastningen sker effektivt och korrekt
Profil Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för din uppgift. Du: är självgående och snabblärd har god datorvana och är van vid att arbeta med scanner har en god känsla för lastning - du kan planera och visualisera hur godset ska placeras i bilen
Truckkort och erfarenhet av motviktstruck är ett krav. Om anställningen Start omgående.
Så ansöker du Skicka din ansökan till [mailadress].