Utlastare till Hylte
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Hylte Visa alla lagerjobb i Hylte
2025-09-11
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
OM JOBBET
I jobbet som utlastare kommer du att ansvara för utlastning av gods och material på ett säkert och effektivt sätt. Du kommer att arbeta med motviktstruck, men körning av andra trucktyper kan förekomma. Arbetet sker ofta i högt tempo och ställer även krav på både säkerhet och noggrannhet.
KRAV
B-körkort
Innehar giltigt truckkort för A1-4 och B1-3.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av lagerarbete och truckkörning.
MERITERANDE
Goda kunskaper och vana av att arbeta självständigt i affärssystem.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en hög arbetsmoral. Du har förmågan att arbeta både självständigt och i team, och är flexibel med att ta dig an olika arbetsuppgifter inom lager och logistik.
VI ERBJUDER
Anställning på heltid med placering i Hylte.
Arbetstid på 2-skift.
En trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor och möjligheter till utveckling.
Goda möjlighet till personlig utveckling.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Kontakt

Sandra Lindulf sandra.lindulf@jobandtalent.com 0733-898799
