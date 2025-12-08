Utlämningshandläggare, visstid
2025-12-08
Vill du få möjlighet att skapa nytta för Sveriges invånare och trivs i en verksamhet i förändring? Har du ett intresse för dokumenthantering och gillar att ge service och stötta verksamheten? Då kan det här vara en roll för dig!

Om tjänsten
Vi söker nu en Utlämningshandläggare på visstid till vårt kontor i Kalmar. Som Utlämningshandläggare kommer du att arbeta med att sekretesspröva och lämna ut information från myndighetens register till andra myndigheter, företag och privatpersoner. Som Utlämningshandläggare är det av största vikt att arbetet sker på ett enhetligt och rättssäkert sätt och att alla förfrågningar bedömns utifrån Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Som Utlämningshandläggare arbetar du såväl självständigt som i team med övriga utlämningshandläggare. Du kommer att tillhöra enheten Registratur och inköp som också innehåller funktioner för inköp, arkiv, informationshantering och utlämning av allmänna handlingar. Enheten består av 14 medarbetare, varav tre utlämningshandläggare, och leds av en enhetschef.
I rollen som Utlämningshandläggare kommer du främst att arbeta med följande arbetsuppgifter:
• Utlämning av offentliga handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen.
• Sekretssprövning vid utlämnande av registerutdrag.
• Ge stöd till verksamheten vid diarieföring och hantering av allmänna handlingar.
Om dig
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att trivas och lyckas i rollen. Därför söker vi dig som är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. I rollen kommer du att ha många kontakter, både internt och externt, och vi utgår från att du tycker om att ge service och har en god samarbetsförmåga. Som person är du trygg och stabil och du har lätt att för att anpassa dig i en miljö i förändring.
Vi söker dig som har:
•
Minst 3 års erfarenhet av arbete med sekretessprövning och utlämning av allmänna handlingar.
•
Kunskap och erfarenhet av tillämpningen av offentlighetsprincipen, sekretesslagen.
•
Erfarenhet av att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem.
•
God förmåga att uttrycka sig i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av Public 360
• erfarenhet av arbete i statlig verksamhet
Vad erbjuder vi?
Vi är en myndighet i tillväxt. E-hälsomyndigheten erbjuder dig att vara med och skapa samhällsnytta. Vi arbetar med stora transaktionskritiska system som påverkar samhället, till exempel e-recept och Läkemedelskollen.
Hos oss kommer du att omges av trevliga och kompetenta arbetskamrater, på en myndighet med ett flertal viktiga samhällsuppdrag.
På E-hälsomyndigheten har alla medarbetare förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Johan Carlström: 010-458 62 12
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Nicole Rosén: 010-175 37 40
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 15 december 2025. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tidsbegränsad. Tjänstgöringsgrad varierar mellan 40-60%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
