Uthyrningssupport vid behov till Victoriahem
Adecco Sweden AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du en engagerad student med känsla för service och dessutom på jakt efter ett utvecklande deltidsjobb?
Hos Victoriahem får du en spännande roll där du hjälper hyresgäster att hitta sina nya hem och blir en viktig del av ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
I rollen som Uthyrningssupport får du en unik inblick i delar av uthyrningsprocessen, med en särskilt stark betoning på de delar där din serviceinriktade inställning verkligen kommer till sin rätt. Dina arbetsuppgifter är att kontakta potentiella hyresgäster om värdet av att välja just våra hem. Du kommer att:
• Aktivt ringa upp nya kunder som anmält intresse av att bli kontaktade med målet att skapa förtroende och stimulera till uthyrning
• Arbeta med både inkommande och utgående samtal för att säkerställa snabb och personlig kontakt med potentiella hyresgäster
• Vara beredd på att hantera kundserviceuppgifter och svara på frågor från både befintliga och potentiella hyresgäster
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco med start omgående. Arbetstiderna är flexibelt förlagda måndag-söndag och du arbetar vid behov. Vi ser också att du har möjlighet att arbeta under julen och sommaren.
Om dig
Vi söker dig som förenar en stark säljinstinkt med en genuin känsla för service. Du är målinriktad och service-minded och är ute efter ett långsiktigt deltidsarbete. Du kan arbeta minst två dagar/veckan och är tillgänglig att arbeta heltid under julen och sommaren. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kundkontakt. Du har datavana och kan snabbt sätta dig in i nya system. Vi ser att du har en förmåga att bygga relationer och skapa förtroende - både med våra hyresgäster och dina kollegor! För att lyckas i rollen behöver du ha en god kommunikationsförmåga, vara lösningsfokuserad, strukturerad, noggrann och ha ett sinne för detaljer. För att trivas i rollen behöver du uppskatta att ha många kontaktytor, ha en positiv inställning och kunna bidra till god stämning på arbetsplatsen.
• Du är en student med minst 50 % studietakt och minst tre terminer kvar
• Du trivs med att arbeta med människor och har förmågan att snabbt bygga starka relationer
• Du är kommunikativ, övertygande och har en naturlig förmåga att sälja in idéer - både på svenska och engelska
• Erfarenhet av kundkontakt och en bakgrund inom målfokuserat arbete är meriterande
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Om Victoriahem
Läs mer om oss som arbetsgivare och bolag på vår https://www.victoriahem.se/om-oss/jobba-hos-oss/.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Svensson via Maja.Svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Team Lead Recruitment
Maja Svensson Maja.Svensson@adecco.se Jobbnummer
9733059