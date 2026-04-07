Uthyrningschef
I över 100 år har Mimer varit med och byggt Västerås och dess stadsdelar till vad de är idag, och det tänkte vi fortsätta göra i 100 år till, minst. Hos oss präglas arbetet av våra värderingar Omtänksamma, Nytänkande och Engagerade, men samtidigt av struktur genom hög kvalitet i det vi gör. Vår vision är att skapa hemlängtan och framtidstro. Som medarbetare hos oss kommer du få dina förmågor utmanade och vi kommer hjälpa dig att växa i din roll.
Om rollen Som enhetschef för uthyrning har du ett helhetsansvar för Mimers uthyrningsaffär - från strategisk inriktning till operativ leverans. Du säkerställer att uthyrningen bedrivs affärsmässigt, effektivt och med ett tydligt kundfokus, med målet att maximera uthyrningsgrad, stärka attraktiviteten i beståndet och bidra till bolagets intäkter.
Rollen är central i en bostadsmarknad där efterfrågan blivit mer selektiv. Det ställer krav på ett aktivt och marknadsanpassat arbetssätt, där du leder verksamheten framåt genom att tolka signaler från marknaden och omsätta dem till konkreta åtgärder. Du har en nyckelroll i att skapa riktning, engagemang och resultat, både i ditt team och i affären.
Typiska arbetsuppgifter:
Driva en uthyrning som är aktiv, affärsmässig och anpassad till marknad och efterfrågan
Agera på vakans och signaler i beståndet proaktivt och med tydligt affärsfokus
Bygga motivation och delaktighet i teamet genom tydlig riktning och närvaro i vardagen
Leda en kultur präglad av affärsfokus, kundperspektiv och samarbete
Följa upp resultat, omsätta insikter till handling och driva kontinuerlig förbättring
Samverka internt för att stärka helheten i erbjudandet
Hantera avvikelser, komplexa ärenden och kundklagomål
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom fastighet, ekonomi, marknad - eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet av bostadsuthyrning med god förståelse för hur efterfrågan, hyresnivåer och attraktivitet påverkar uthyrning, vakans och affär
Kunskap om hyresjuridik och erfarenhet av att arbeta med regelverk i praktiken
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personalansvar och förmåga att skapa resultat genom andra
Erfarenhet av ett affärs- och resultatdrivet arbetssätt med tydlig målbild och uppföljning
God analytisk förmåga och vana att omsätta data och insikter till konkreta åtgärder
Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Vi tror också att du är en affärsdriven och engagerande ledare som skapar energi och delaktighet i ditt team. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap, har förmåga att fatta beslut i en föränderlig vardag och trivs i en roll där du får kombinera analys, strategi och operativt genomförande. Med ett starkt samarbetsfokus bygger du relationer och bidrar till att hela organisationen arbetar mot gemensamma mål.
Vad vi erbjuder:
En transparent verksamhet där vi har högt i tak och delar idéer, nya tankesätt och uppmuntrar delaktighet.
En träningsretur som innebär att du kan registrera din träning utanför arbetstid och få tillbaka i ledighet.
5000 kronor i friskvårdsbidrag.
Fantastiska kollegor som kan, som orkar och som vill göra skillnad varje dag.
En verksamhet med en stark kultur, tydliga värderingar och en förankrad vision.
Möjligheten att få vara med och utveckla en hel stad - vårt Västerås!
Bra att veta Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Navet, vårt kontor i Västerås. Vi sitter på ett aktivitetsbaserat kontor med möjlighet till hybridarbete. Tillträde sker så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Sista ansökningsdag är 14 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostads AB Mimer
