Uthyrare till K-Fastigheter i Stockholm
2025-10-14
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi är ett expansivt börsnoterat bolag, som i ett högt tempo bygger och förvaltar hyresbostäder. Idag är vi verksamma från Köpenhamn i söder till Gävle i norr. Våra uthyrare jobbar närmast kunden och är med på hela resan från första kontakt till signerat avtal. Vi letar nu efter en uthyrare till städerna runt Stockholm. Vill du bli en del av vårt gäng? Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
I rollen som uthyrare har du ett helhetsansvar vad gäller uthyrningen, med målet att alla lägenheter i fastigheten ska vara uthyrda. Vägen dit består av marknadsföring, kundevent, kundkontakt, lägenhetsvisningar och avtalsskrivning. Du kommer att arbeta en del på kontoret i Stockholm, men också mycket ute på fastigheterna i städerna där du hyr ut.
Med tjänstebil tar du dig runt mellan de olika orterna för att möta våra blivande och potentiella hyresgäster. Tillsammans med övriga kollegor kommer du veckovis att genomföra kundevent på orterna. Detta för att öka vår synlighet och sprida information om våra lägenheter. Eftersom en del event och vissa visningar sker utanför ordinarie arbetstid, behöver du vara beredd på att det kan förekomma arbete på kvällar och helger.
Du kommer att vara del av ett team bestående av fler uthyrare, som är placerade på olika orter runt om i landet. Din närmsta chef blir vår Uthyrningschef.Profil
Vi vill att du är en säljare ut i fingerspetsarna! Är du eller har varit säljare inom bostäder är det en stor fördel. För att det ska bli extra roligt behöver du älska att träffa människor och vara ute på fältet för att genomföra event för våra kunder. Är ansvarstagande och initiativtagande två av dina allra främsta styrkor är du också på rätt spår för denna tjänst.
Vad vi kan erbjuda dig
Utöver pension, försäkringar, förskottssemester, friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar, så erbjuder vi dig en gemenskap utöver det vanliga! Vi är en omtänksam och engagerad arbetsplats där vi ser att enkelhet och korta beslutsvägar håller ur ett evighetsperspektiv. Vi har, av Karriärföretagen, blivit utsedda till ett karriärföretag för 2025! K-Fastigheter - Karriärföretagen (karriarforetagen.se)
Vill du veta mer?
Vårt kontor ligger i Solna, Stockholm och du kan utgå ifrån Stockholm, Gävle eller Västerås. Orter där uthyrning kommer att ske är i till exempel Gävle, Västerås, Strängnäs, Örebro och Nyköping. Du kommer att arbeta heltid och tjänsten är till en början en provanställning och därefter en tillsvidareanställning hos K-Fastigheter.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sök tjänsten via jobb.k-fastkoncernen.se, senast den 2 nov 2025.
För mer information eller vid frågor, kontakta rekryterande chef Evelina Denckert, evelina.denckert@k-fastigheter.se
eller HR-generalist Evita Svenle, evita.svenle@k-fastigheter.se Så ansöker du
