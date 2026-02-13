Uthyrare till HLL Hyreslandslaget Borås
2026-02-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Uthyrare Hyreslandslaget Borås
Vill du arbeta i en roll där människan alltid står i fokus och där service, samarbete och teknik går hand i hand? Hos Hyreslandslaget söker vi nu en uthyrare som vill bli en viktig del av vår depåverksamhet och vårt lag.
Som uthyrare är du ofta kundens första kontakt med oss. Du möter kunder i depån, via telefon och digitala kanaler och hjälper dem att hitta rätt maskin eller utrustning utifrån deras behov. Du ansvarar för hela uthyrningsprocessen - från orderregistrering och planering till utlämning, retur och administration som fakturering och enklare krediteringar. Tillsammans med kollegor och servicetekniker ser du till att maskinerna är i gott skick och redo för nästa kund, samtidigt som du bidrar till ordning, struktur och en trygg depåmiljö.
Hos oss har vi alltid människan i fokus. Oavsett roll sätter vi relationen med varandra och med våra kunder främst. Vi hjälper varandra i vardagen och tror på att våra olika erfarenheter och kunskaper bidrar till helheten och en positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i mötet med kunder
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har ett tekniskt intresse och en vilja att lära dig mer om maskiner och utrustning
Gillar att samarbeta och bidrar med energi, engagemang och en positiv inställning

Publicering: 2026-02-13

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande
God datorvana och grundläggande administrativa färdigheter
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort (krav)
Meriterande
Erfarenhet från kundservice, detaljhandel eller liknande
Erfarenhet från maskinuthyrning, bygg eller anläggning
Truckkort
Om företaget Hos HLL Hyreslandslaget får du arbeta i ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsbolag, som förser den svenska bygg och anläggningsbranschen med maskiner. Sedan starten 2011 har vi idag 27 depåer runt om i landet, varav 17 finns i Stockholmstrakten. Vi hyr ut bygg- och anläggningsmaskiner samt liftar, bodar och vagnar.
Vi erbjuder en varierande roll i ett engagerat team där samarbete, service och arbetsglädje står i centrum - och där du får möjlighet att utvecklas både personligt och tekniskt.
Urval sker löpande, har du några frågor gällande tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare, Sara Maroof, 076- 135 53 25
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig och kanske välkomna dig till Hyreslandslaget!
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
(org.nr 556887-4753), https://hll.teamtailor.com
Kärrgatan (visa karta
)
504 41 BORÅS Arbetsplats
