Uthyrare och Besiktningsman
2026-03-02
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
AB Uppvidingehus är ett kommunalt bostadsbolag som tillhandahåller och förvaltar attraktiva bostäder och lokaler i Uppvidinge kommun. Vår service till hyresgästerna ska kännetecknas av god kvalitet och omtanke.
Bolaget har drygt 800 bostadslägenheter samt flertal garage och lokaler. Våra fastigheter finns på orterna Alstermo, Lenhovda, Norrhult/Klavreström, Åseda och Älghult. Vi är totalt 17 medarbetare inom bolaget.
Vi söker dig som älskar kundkontakt!
Som uthyrare och besiktningsman hos oss är du en nyckelperson. Du är den som träffar kunderna först och sist.
Du kommer att hålla visningar av tillgängliga objekt. Det är viktigt att du är lyhörd och kan förstå kundens behov. Tillsammans med övriga kollegor hjälper ni kunden att hitta sin nästa bostad/lokal.
Som besiktningsman genomför du för- och slutbesiktningar av lägenheter för att få en status på slitage och underhållsbehov.
För att trivas i denna roll är du en person med hög social kompetens. Du är bra på att lyssna. Tydlig i din kommunikation.
Intervjuer kommer ske löpande och tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: linnea.johansson@uppvidingehus.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uthyrare/Besiktningsman".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556156-4864), http://www.uppvidingehus.se
Apoteksgatan 5 (visa karta
)
364 42 LENHOVDA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Uppvidingehus, AB
Linnea Johansson linnea.johansson@uppvidingehus.se 070-8329811 Jobbnummer
