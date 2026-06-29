Uthyrare & Community Manager
Unik Resurs I Sverige AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-06-29
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
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eller i hela Sverige
Uthyrare & Community Manager
Vill du vara med och utveckla några av Linköpings mest spännande företagsmiljöer? Är du en stjärna på att bygga relationer, sälja in möjligheter och skapa miljöer där människor och företag växer?
Vi söker två Uthyrare & Community Managers som vill vara med och utveckla våra företagsmiljöer i Linköping. Hos Sankt Kors kombinerar du affärsmässig uthyrning med ett genuint värdskap och blir en nyckelperson i utvecklingen av våra kontorshotell och coworkingmiljöer. Den ena tjänsten har ett fokus på Ebbepark och den andra på Mjärdevi Center.
Om rollen
Sankt Kors Fastighets AB bygger inte bara hus, vi bygger förutsättningar för tillväxt. Som Uthyrare & Community Manager blir du ansiktet utåt för våra kontorshotell och coworkingmiljöer. Vi tillsätter två Uthyrare & Community Managers som tillsammans med vårt befintliga uthyrningsteam bildar ett starkt team. Den ena tjänsten har ett tydligare fokus på Ebbepark och den andra på Mjärdevi Center. Samtidigt arbetar ni över hela vårt bestånd, där även Office20 (i City) och Vreta Kluster ingår.
Det här är en roll för dig som vill kombinera affärsmässighet med relationsbyggande. Du kommer att arbeta nära företag i olika skeden – från nystartade bolag till etablerade internationella verksamheter, och bidra till att skapa miljöer där människor, idéer och affärer kan växa.
Som Uthyrare & Community Manager blir du en viktig del av Sankt Kors uppdrag att utveckla platser som stärker innovation, företagande och tillväxt i Linköping. Här handlar det inte bara om att fylla lokaler, utan om att skapa sammanhang som ger verkligt värde för våra hyresgäster.
Den ena tjänsten har ett tydligare fokus på Ebbepark, där du vidareutvecklar innovationsmiljön genom event, nätverk och samarbeten. Den andra tjänsten har ett tydligare fokus på Mjärdevi Center, där du är med och utvecklar byggnaden/platsen och skapar förutsättningar för ett levande community. Oavsett vilken roll du har blir du en del av ett gemensamt team. Du kommer att röra dig över hela vårt bestånd och samverka med allt från drifttekniker till kommunens näringslivsenhet och andra samarbetspartners.
Ditt huvudsakliga uppdrag:
Affärsdriven uthyrning: Du driver hela uthyrningsprocessen från proaktiv försäljning och behovsanalys till visningar, avtal och inflyttning för våra kontorshotell och coworkplatser. Att utveckla och behålla befintliga hyresgäster är en lika viktig del av uppdraget som att välkomna nya.
Aktivt community-byggande: Du skapar relationer mellan våra hyresgäster, identifierar möjligheter till samarbeten och bygger ett levande community genom nätverk, aktiviteter och event som skapar affärsnytta och mervärde.
Värdskap i världsklass: Du skapar relationer mellan våra hyresgäster, identifierar möjligheter till samarbeten och bygger ett levande community genom nätverk, aktiviteter och event som skapar affärsnytta och mervärde.
Samverkan: Du arbetar i teamet för marknad och uthyrning samt tillsammans med kollegor inom kommunikation, konferens och förvaltning för att fortsätta utveckla våra miljöer och erbjudanden inom fastigheter och mobilitet.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i kombinationen av struktur och socialt brus. Du har sannolikt en bakgrund inom fastighetsbranschen, försäljning, service, event eller hospitality och värdskap. För att lyckas i rollen behöver du ha ett tydligt affärsfokus och förstå sambandet mellan starka kundrelationer, hög beläggning och ett levande community. Du är driven och ser möjligheter att utveckla både kunder och miljöer över tid. Samtidigt har du en förmåga att identifiera synergier mellan människor och företag, och du trivs med att skapa kontakter som leder till värdefulla samarbeten.
Du är prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt. Ena stunden leder du ett strategiskt samtal med en företagsledare och nästa stöttar du vid ett event eller löser en praktisk fråga i verksamheten. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift, har lätt för att fånga upp och formulera det som händer i verksamheten och känner dig lika bekväm i dialogen med entreprenörer som med beslutsfattare och andra intressenter.
Vi söker dig som har:
● Eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet samt förmåga att verka i kunskapsintensiva miljöer.
● Dokumenterad erfarenhet av proaktiv försäljning och/eller uthyrning, gärna inom service, konferens eller kontorshotell.
● Erfarenhet från hospitalitybranschen och en förståelse för att detaljerna skapar helhetsupplevelsen.
● Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du bidrar med underlag till vår externa och interna kommunikation genom att fånga upp nyheter, formulera texter och lyfta fram det som händer hos våra hyresgäster och i våra miljöer.
Varför Sankt Kors?
Hos oss blir du en del av ett bolag som spelar en viktig roll i Linköpings utveckling. Som platsutvecklare skapar vi kreativa företagsmiljöer där företag kan växa, människor mötas och nya idéer ta form. Genom att utveckla attraktiva miljöer, stimulera samverkan, investera i innovativa projekt och utveckla hållbara mobilitetslösningar bidrar vi aktivt till näringslivets utveckling och en mer attraktiv stad och region. Vi vågar tänka långsiktigt och agerar ofta där vi ser framtida möjligheter, även när marknaden tvekar.
Vi arbetar visions- och värdegrundsstyrt, med en kultur som präglas av tillit, ansvar och samarbete. Här får du stora möjligheter att påverka, forma din egen vardag och sätta din prägel på våra miljöer.
Sankt Kors ägs till 100 procent av Linköping Stadshus AB och har ett långsiktigt uppdrag att bidra till Linköpings utveckling och tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
582 13 LINKÖPING Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9982761