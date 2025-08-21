Uthyrare för konsultuppdrag
2025-08-21
Uthyrare för konsultuppdrag i Södra Stockholm
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi en uthyrare som kan gå in i ett konsultuppdrag omgående.Uppdraget är på heltid under minst två månader, med placering hos kund i södra Stockholm.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Hantera hela uthyrningsprocessen för bostäder, garage, förråd och parkeringsplatser.
Hantera kundkontakter via telefon, mail och besök.
Publiceringsdatum2025-08-21
Vår kund är ett allmännyttigt bostadsbolag i södra Stockholm. De förvaltar ett stort bostadsbestånd och arbetar nära både hyresgäster, kommunen och andra intressenter. Organisationen präglas av samarbete, utvecklingsvilja och servicefokus.Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från uthyrning. Du är självgående, initiativrik och strukturerad, med förmåga att hantera många olika arbetsuppgifter parallellt. Rollen innebär många kontaktytor internt och externt, vilket kräver god kommunikativ förmåga och hög servicekänsla. Du är lösningsorienterad, prestigelös och har lätt för att skapa förtroende i dialog med både hyresgäster och kollegor.
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning eller likvärdig erfarenhet.
Minst några års erfarenhet av bostadsuthyrning eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete med kundkontakter och administration.
Mycket goda IT-kunskaper och vana av fastighetssystem.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Anki Vistam på anki.vistam@fasticon.se
eller 073-415 43 16.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
Läs mer på www.fasticon.se
