Uthyrare
OnepartnerGroup Borås AB / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Borås AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där du får kombinera kundkontakt, administration och koordinering? Är du en person som arbetar strukturerat, bygger förtroendefulla relationer och tycker om att ha många kontaktytor i din vardag? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Just nu hjälper vi ett väletablerat fastighetsbolag i Borås att hitta sin nästa Uthyrare.
Om företaget:
Bolaget äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter runt om i Sverige med målet att skapa långsiktigt hållbara boendemiljöer där människor trivs och känner sig trygga. Som Uthyrare blir du en viktig del av det arbetet och en central kontaktperson för både blivande och befintliga hyresgäster.
Om rollen
Som Uthyrare ansvarar du för bostadsuthyrningen inom ditt förvaltningsområde och följer processen från första kontakt till inflyttning. Du arbetar nära både hyresgäster, bostadssökande och interna funktioner och har en viktig roll i arbetet med att skapa en positiv kundupplevelse och en hög kundnöjdhet.
Du kommer att samarbeta tätt med kollegor inom förvaltning, uthyrning och fastighetsteknik i en vardag som präglas av variation, eget ansvar och många kontaktytor.
Du kommer att arbeta med:
Ha daglig kontakt med hyresgäster och bostadssökande via telefon, mejl och personliga möten.
Publicera och administrera lägenhetsannonser.
Planera och genomföra lägenhetsvisningar.
Hantera uppsägningar och omflyttningar.
Ansvara för kontraktsskrivning samt tillhörande administration.
Genomföra intygsgranskningar och bakgrundskontroller.
Hantera ärenden kopplade till andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten.
Samverka med förvaltare kring lägenhetsunderhåll.
Vara delaktig i in- och utflyttningsprocesser, exempelvis hantering av nycklar, taggar och namntavlor.
Bidra till det löpande arbetet med aktiviteter som stärker kundnöjdheten.
Delta i kundmottagning och reception tillsammans med övriga kollegor.
Detta är ett konsultuppdrag med start i Augusti och planeras att pågå till årskiftet
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som trivs med att skapa relationer och bygga förtroende i mötet med människor. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en god förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt.
Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och motiveras av att arbeta mot gemensamma mål tillsammans med dina kollegor.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande arbete.
Erfarenhet från fastighetsbranschen, gärna inom bostadsuthyrning.
God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system.
Grundläggande kunskaper inom hyresjuridik.
Erfarenhet av Vitec är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Relevant eftergymnasial utbildning.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
(https://www.onepartnergroup.se/)
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Maria Rosell eller Mirnessa Omerika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658)
504 52 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveafastigheter Services AB Borås Kontakt
Konsultchef
Maria Rosell maria.rosell@onepartnergroup.se +46739571202 Jobbnummer
9967057