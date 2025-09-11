Uthyrare
2025-09-11
Roslagsbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Norrtälje kommun. Roslagsbostäder ska förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar inom Norrtälje kommun utifrån affärsmässiga principer. Roslagsbostäders ändamål är att verka för att behovet av hyresbostäder tillgodoses i kommunen.
Tjänsten innebär att du kommer att vara vår uthyrare på våra distrikt Rimbo och Norrtälje. Du kommer att ansvara för uthyrning och visning av distriktens lägenheter samt uthyrning av fordonsplatser.
Exempel på arbetsuppgifter
• Hyra ut lediga lägenheter och fordonsplatser samt upprätta hyreskontrakt
• Administrera uppsägningar av hyresavtal
• Visning av lägenheter
• Besvara förfrågningar från kunder
• Vid behov vara behjälplig på distriktskontoren med nyckelutlämning, in-och utflytt etc.
Uthyrning och visning kan också förekomma på andra distrikt när ordinarie uthyrare är frånvarande eller när lägenheter i ett nyproduktionsprojekt ska hyras ut. Handläggning av andrahandsuthyrningar, bostadsbyten och överlåtelser kan även förekomma.
Våra önskemål
• Du har ett driv och tycker om att jobba mot uppsatta mål.
• Ordning och reda är egenskaper som krävs för denna tjänst.
• Då mycket av arbetet innebär kommunikation ser vi en person som kan utrycka sig väl i tal och skrift.
• Du är en serviceinriktad person som tycker om mycket kontakter med andra människor och att ge service, svara på frågor och hjälpa till utan att tumma på riktlinjer och tydlighet.
• Grundläggande IT-kunskaper och gärna någon form av gymnasial eller eftergymnasial utbildning.
• Några års erfarenhet från liknande arbete samt inom fastighetssystem Momentum Fastighet är meriterande.
• B-körkort krävs och vi ser gärna att du har tillgång till egen bil.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % som omfattar 38 timmar/vecka med 6 månaders provanställning. Du kommer att tillhöra avdelningen Uthyrning & Service och som närmaste chef får du uthyrnings- och servicechefen. Din arbetsplats kommer att vara både på distriktskontoret i Rimbo och Norrtälje. Vi erbjuder förmåner som till exempel friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: rekrytering@roslagsbostader.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roslagsbostäder AB
(org.nr 556045-3291)
Lommarvägen 1 (visa karta
)
761 52 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Roslagsbostäder Aktiebolag Kontakt
Helen Wallin helen.wallin@roslagsbostader.se 0176207500 Jobbnummer
9504338