Uteservering på Öland i sommar
Ecome AB / Servitörsjobb / Borgholm Visa alla servitörsjobb i Borgholm
2026-06-03
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecome AB i Borgholm
#jobbjustnu
Vi är en musikrestaurang med enklare boenden på norra Öland som söker serveringspersonal.
Dina personliga kvalitéer:
Du är snäll, stresstålig och effektiv. Dessutom trivs du med människor. Arbetsperioden är 5-8 veckor. Oftast 17-22.
Menyn är kort, tio rätter plus pizzor, kvalitén hög och jämn. God mat, vackert upplägg, och personalen är trevlig. Vi jobbar i team, där alla fyller sin funktion. Vi hjälper varandra.
Du bor nära eller på plats med oss andra i en kollo-liknande miljö i vacker natur. Perfekt för dig som gärna paddlar, joggar, simmar. Finns tid för ren avkoppling också, på stranden, eller med en bok på terrassen.
Våra gäster kommer till trakten för den vackra naturen, eller kanske för att bada, till just oss för mat och musik på terrassen vid vattnet. Vill du spela musik eller dra ett quizz nån kväll så är det uppskattat. Vi försöker skapa trivsel för alla.
Inga alkoholproblem, vi är familjeorienterade.
Rekrytering pågår,
Inkom med din ansökan så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: johan.thomas@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobba i sommar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EcoMe AB
(org.nr 556726-2612)
Grankullavägen 318 (visa karta
)
387 75 BYXELKROK Arbetsplats
Pensionat Grankullavik Kontakt
JOHAN THOMAS johan.thomas@gmail.com 0704924335 Jobbnummer
9946649