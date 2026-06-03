Uteservering på Öland i sommar

Ecome AB / Servitörsjobb / Borgholm
2026-06-03


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#jobbjustnu
Vi är en musikrestaurang med enklare boenden på norra Öland som söker serveringspersonal.
Dina personliga kvalitéer:
Du är snäll, stresstålig och effektiv. Dessutom trivs du med människor. Arbetsperioden är 5-8 veckor. Oftast 17-22.
Menyn är kort, tio rätter plus pizzor, kvalitén hög och jämn. God mat, vackert upplägg, och personalen är trevlig. Vi jobbar i team, där alla fyller sin funktion. Vi hjälper varandra.
Du bor nära eller på plats med oss andra i en kollo-liknande miljö i vacker natur. Perfekt för dig som gärna paddlar, joggar, simmar. Finns tid för ren avkoppling också, på stranden, eller med en bok på terrassen.
Våra gäster kommer till trakten för den vackra naturen, eller kanske för att bada, till just oss för mat och musik på terrassen vid vattnet. Vill du spela musik eller dra ett quizz nån kväll så är det uppskattat. Vi försöker skapa trivsel för alla.
Inga alkoholproblem, vi är familjeorienterade.

Rekrytering pågår,
Inkom med din ansökan så snart du kan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: johan.thomas@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobba i sommar".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EcoMe AB (org.nr 556726-2612)
Grankullavägen 318 (visa karta)
387 75  BYXELKROK

Arbetsplats
Pensionat Grankullavik

Kontakt
JOHAN THOMAS
johan.thomas@gmail.com
0704924335

Jobbnummer
9946649

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