Utesäljare till Svensk Cater!

Har du intresse för att arbeta med riktigt bra råvaror till alla typer av kök, stora som små, enkla som exklusiva? Då är detta en tjänst för dig. Svensk Cater söker en ny kollega inom utesälj där du får möjlighet att vara en flexibel partner som förutom god service kan erbjuda deras kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Svensk Cater expanderar i Göteborg och flyttar i början av 2026 till nybyggda lokaler i Landvetter. Nu vill vi stärka vår säljorganisation och söker därför en driven medarbetare till teamet med omgående start.
Vi letar efter en affärsinriktad, servicefokuserad och matintresserad säljare för Göteborg med omnejd. Som utesäljare hos får du chansen att vara med och utveckla Göteborgskontoret tillsammans med ett härligt team på fyra kollegor. Tjänsten innebär till stor del att utgå hemifrån, men också på kontoret när administration eller när samarbete med andra avdelningar så som innesälj krävs.
Du erbjuds
• En roll med frihet under ansvar där du kan använda ditt kontaktnät för att uppnå goda resultat
• En stark och kompetent organisation med gedigen introduktion till våra verksamhetsområden
• Ett attraktivt förmånspaket
• Tjänstebil
Dina arbetsuppgifter
Som utesäljare ansvarar du för att bearbeta både nya och befintliga kunder i Göteborg med omnejd, med målet att öka volym och närvaro. Du arbetar tillsammans med ett erfaret säljteam och i nära samarbete med innesälj för att säkerställa smidiga affärsprocesser.
• Aktivt söka upp och bearbeta nya kunder
• Vidareutveckla relationerna med befintliga kunder för att skapa mervärde
• Samverka med innesälj vid bekräftade ordrar
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års arbetslivserfarenhet från restaurang-, hotell- eller livsmedelsbranschen
• Har B-körkort
• Har en god datavana, kunskaper i Office
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• En god kännedom och ett bra kontaktnät inom Göteborgs restaurangvärld
• En utbildning inom relevant område ex. restaurang, ekonomi, försäljning
• Arbetat i en likvärdig roll som utesäljare inom branschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Svensk Cater's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltidsservice. De är rikstäckande och finns på 16 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk Cater. Läs mer här! Varaktighet, arbetstid, etc.
