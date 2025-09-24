Utesäljare till Skåne
2025-09-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Klippan
, Lund
, Malmö
, Vellinge
Utesäljare till Skåne
Är du en social och driven person med tekniskt intresse? Vill du representera ett starkt varumärke med ett brett sortiment och bygga långsiktiga kundrelationer? Vi söker nu en driven utesäljare till Skåne med omnejd.
Gelins KGK erbjuder en roll som fältsäljare där du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka och vara en nyckelspelare i ett växande företag.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som utesäljare är du företagets ansikte utåt. Du ansvarar för att utveckla försäljningen i ditt distrikt genom att bygga relationer med återförsäljare inom bland annat industri, fordonsverkstäder och byggsektorn. Du arbetar proaktivt med att identifiera affärsmöjligheter och skapa värde för både kund och företag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som utesäljare:
Besöka befintliga och potentiella kunder för att demonstrera och sälja produkter
Identifiera kundbehov och erbjuda lösningar som möter deras krav
Förhandla avtal och upprätta kontrakt för att uppnå försäljningsmål
Samarbeta med innesäljare och andra avdelningar för att säkerställa smidig leverans och service
Du utgår från ditt hemmakontor och rapporterar till försäljningschef. Rollen innebär i snitt 1 övernattning i månaden.Profil
För rollen som utesäljare söker vi dig som är social, lösningsorienterad och har ett starkt affärstänk. Du trivs med att arbeta självständigt, har lätt för att skapa förtroende och drivs av att nå resultat. Du har erfarenhet av B2B-försäljning och gärna teknisk förståelse för produkter inom industri eller verkstad. Du har en gedigen förmåga att bygga relationer och som drivs av att vara ute och träffa kunder. Du samarbetar effektivt med personer och har en stark förmåga att ta initiativ och driva på för att uppnå resultat.
Minst 3 års erfarenhet inom försäljning
Grundläggande IT-kunskaper (Office, CRM-system)
Körkort och vilja att resa inom distriktet
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos Gelins-KGK får du en roll med stor frihet, tydligt ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett engagerat team med stark sammanhållning och goda relationer - både internt och med kunder.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 040-6606725.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Sedan starten har Gelins-KGK varit en trygg partner för företag inom bygg, verkstad, jordbruk och industri som söker hållbara och kraftfulla lösningar. I sortimentet finns allt från kompressorer, domkrafter och elverk till svetsutrustning, högtryckstvättar och värmefläktar - utrustning som klarar krävande miljöer och daglig användning. Vi fokuserar på produkter med hög prestanda och lång livslängd, kombinerat med teknisk rådgivning, tillgång till reservdelar och snabb service. Tillsammans med våra återförsäljare hjälper vi yrkesverksamma i hela Sverige att arbeta mer effektivt, säkert och med rätt verktyg för uppgiften. Så ansöker du
