Utesäljare till Jicon Works i Malmö
Jicon Works AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-03
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Jicon Works är inne i en expansiv fas och söker nu en driven, lösningsorienterad och affärsmässig utesäljare till vår filial i Malmö. Du utgår från Malmö och bearbetar kunder i Malmö med omnejd/Skåne, med fokus på bygg, industri och förvaltning.
Hos oss får du en självständig roll med stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både din egen vardag och vår fortsatta tillväxt i regionen.
Om rollen
Som utesäljare på Jicon Works är du en nyckelperson i vår kundbearbetning. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen: från prospektering och första kontakt till behovsanalys, offert, avslut och uppföljning. En central del av rollen är att skapa långsiktiga kundrelationer som bygger på förtroende, god service och hög produktkunskap.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Planera och genomföra kundbesök i linje med överenskomna kundbesöksmål.
Uppsöka och bearbeta nya kunder samt utveckla befintliga kundrelationer.
Presentera Jicon Works sortiment och hitta kundanpassade lösningar.
Följa upp säljresultat, budget och lönsamhet på månadsbasis.
Ha löpande kundkontakt via telefon, e-post, möten och kundbesök.
Samarbeta nära kollegorna på filialen för att ge kunderna bästa möjliga service.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg, industri, järnhandel eller närliggande bransch. Du trivs med uppsökande försäljning, har lätt för att skapa förtroende och motiveras av mål, kundmöten och affärer. Du är självgående, strukturerad och affärsmässig, samtidigt som du är en lagspelare som gärna delar kunskap och bidrar till ett starkt team.
Har erfarenhet av B2B-försäljning eller annan relevant försäljning.
Är trygg i kunddialogen och kan driva affärer från första kontakt till avslut.
Har god förmåga att planera din tid och arbeta självständigt.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Har B-körkort.
Meriterande: erfarenhet från bygg, industri, förvaltning eller järnhandel, ett etablerat kontaktnät i Malmö/Skåne samt vana av CRM- eller affärssystem.
Vi erbjuder
Jicon Works är en arbetsplats som präglas av hög energi, entreprenörsanda och nära samarbete. Du får frihet att planera dina dagar, möjlighet att påverka din roll och stöd från ett engagerat team med stark produkt- och branschkunskap. Vi satsar på utveckling och utbildning, och ditt personliga driv kommer att uppskattas och uppmuntras.
En självständig säljarroll med stort eget ansvar.
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka.
Utvecklings- och utbildningsmöjligheter.
Stöttning från kollegor med bred produkt- och branschkompetens.
Om Jicon Works
Jicon Works är en fristående järnhandel som förser bygg, industri och förvaltning med kundanpassat sortiment. Sedan starten har företag och hantverkare förlitat sig på vår expertis, kvalitet och service. För oss handlar det inte bara om produkterna - vi är stolta över de samarbeten vi bygger upp och de lösningar vi levererar.Så ansöker du
Skicka CV och en kort motivering till jobb@jicon.se
. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@jicon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jicon Works AB
(org.nr 556785-4285)
Rimfrostgatan 2 (visa karta
)
212 23 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jicon Works Kontakt
Utesäljare
Pontus Hansson pontus.hansson@jicon.se 0708936705 Jobbnummer
9992241