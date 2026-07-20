Utesäljare Till Elmab
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Säljarjobb / Vansbro Visa alla säljarjobb i Vansbro
2026-07-20
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Vansbro
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
ELMAB utvecklar och producerar högkvalitativa hydraulcylindrar och ventilblock i både kundanpassade och standardiserade modeller. Produkterna återfinns bland annat i entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, återvinningsutrustning och andra industriella applikationer där kvalitet, precision och leveranssäkerhet är avgörande.
Tillverkningen sker i moderna maskinparker med hög grad av automation. Tillsammans med välutbildade och kompetenta medarbetare, som sätter laget före jaget, skapas goda förutsättningar för både utveckling och kvalitet. Kvalitet i produkt, leverans och service har varit ELMAB:s kännetecken under många år – och är något bolaget ständigt arbetar för att bibehålla och utveckla.
ELMAB-koncernen befinner sig i en tydlig tillväxtfas. Sedan 2023 är koncernen en del av Grönskärsgruppen och under 2025 förvärvade ELMAB en majoritetspost i Melin & Carlsson Hydraulic AB, en etablerad tillverkare av hydraulcylindrar med verksamhet i Tranås och Borås. Förvärvet stärker koncernens position och skapar nya möjligheter att växa vidare.
I takt med att koncernen växer söker ELMAB nu en utesäljare som vill vara med och utveckla affären genom att hitta rätt kunder, skapa nya affärsmöjligheter och bidra till långsiktig tillväxt. Rollen har Sverige som huvudsakligt distrikt med en viss andel kunder över framförallt norra Europa, vilket vi också ser som en tillväxtmarknad. Rollen innebär ett rörligt arbete med hög närvaro hos kunder, på mässor och i andra affärsnära sammanhang.Arbetsuppgifter
Som utesäljare hos ELMAB får du en viktig roll i att skapa nya affärsmöjligheter och utveckla relationer med både nya och befintliga kunder. Uppdraget handlar inte om att sälja allt till alla, utan om att hitta rätt kunder och rätt affärer – med fokus på storvolymprodukter, långsiktig lönsamhet och lösningar som passar verksamhetens kapacitet och strategi.
Rollen är mobil och innebär mycket resande till kunder, mässor och andra relevanta mötesplatser. På sikt är ambitionen att du tillbringar en stor del av din tid ute hos kund, samtidigt som du arbetar strukturerat med uppföljning, planering och rapportering. Inledningsvis finns utrymme att lära känna produkterna, affären och kundstrukturen för att successivt bygga upp ett självständigt och träffsäkert arbetssätt.
Du arbetar nära interna funktioner, bland annat innesälj, produktion och teknik, för att säkerställa att kunddialogen hänger ihop med bolagets erbjudande och leveransförmåga. En viktig del av rollen blir att ta till sig ELMAB:s värderingar och förstå affären på djupet – från kundens behov till kalkyl, teknik och produktionens förutsättningar.
Försäljningen präglas av längre säljcykler där uthållighet, struktur och rätt prioriteringar är avgörande. Du förväntas identifiera och bearbeta kunder med relevant potential, skapa förtroende och driva affärsmöjligheter framåt på ett professionellt och affärsmässigt sätt.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning och trivs i en roll där du själv driver din vardag framåt. Du behöver inte kunna allt från start, men du behöver ha rätt ambition, vilja att lära och förmåga att sätta dig in i en teknisk och affärsnära miljö. Har du erfarenhet från industriell, teknisk eller produktnära försäljning är det meriterande.
Du har ett tekniskt intresse och en vilja att förstå hur kundens applikation påverkar lösningen – exempelvis hur tryck, belastning, hydraulik, tätning och materialval samspelar i en hydraulcylinder. Du har också ett ekonomiskt tänk och förstår vikten av kalkylering, marginal och rätt prioriteringar i säljprocessen. Du arbetar strukturerat med kunduppslag, uppföljning och planering, har grundläggande kunskaper i Excel och erfarenhet av Monitor är meriterande. Eftersom ELMAB har internationella kunder och koncernen även har försäljning utanför Sverige behöver du känna dig trygg i att kommunicera på engelska.
Som person är du initiativtagande, driftig och strukturerad, med en professionell och ödmjuk kundattityd. Du bygger relationer på ett naturligt sätt, men behåller samtidigt affärsfokus och förstår när det är rätt att prioritera, välja bort eller driva vidare. För att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, formbar och motiveras av att utvecklas tillsammans med verksamheten – med fokus på långsiktiga affärsmöjligheter där både kund och ELMAB ser tydligt värde.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2026-08-18. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson 0708-215 318.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Holmgatan 22 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Elmab Kontakt
Anna Andersson anna.andersson@clwork.se +46 70 821 53 18 Jobbnummer
10007304