Utesäljare till Duri
Säljarjobb / Stockholm
2025-11-09
Utesäljare
till Duri
Nu har du möjlighet att få arbeta i en omväxlande och varierande roll där du har stor möjlighet att påverka både din vardag och dina resultat. Du blir en del av en trygg och värderingsstyrd organisation där engagemang, samarbete och kvalitet genomsyrar allt vi gör.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor, kontinuerlig kompetensutveckling och stöd från erfarna kollegor i ett företag med stark teamkänsla och tydlig position på marknaden. Hos oss uppmuntras initiativ, ansvar och utveckling, och du får arbeta i en professionell säljorganisation med korta beslutsvägar.
Om rollen
Vi söker en affärsdriven Utesäljare för distriktet norra Stockholm, Uppland, Gävleborg och Södermanland. Du rapporterar till försäljningschefen och planerar självständigt din vardag med kundbesök, mässor och event.
I rollen ansvarar du för hela försäljningsprocessen - från behovsanalys och första kontakt till affärsavslut och uppföljning - mot en bred kundbas inom bygg- och färgfackhandel, golventreprenad, grossister samt föreskrivande led som kommuner och arkitekter.
Du genomför kundmöten, produktdemonstrationer och förhandlingar, samarbetar nära med innesälj, marknad och produktutveckling, och representerar Duri på mässor och kundevent. Rollen kräver struktur, CRM-användning och proaktivt arbete för att följa marknadstrender - perfekt för dig som trivs med eget ansvar och vill påverka både resultat och kundrelationer.Publiceringsdatum2025-11-09Profil
Vi söker dig med starkt affärsdriv och erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning. Du är van att arbeta målstyrt, analysera kundbehov och skapa långsiktiga relationer. Har du erfarenhet från golv-bygg eller färgfackhandeln är detta starkt meriterande. Du har även:
• Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
• God affärsförståelse och självständigt arbetssätt
• Erfarenhet av CRM-system och god datorvana
• B-körkort (krav)
• Flytande svenska samt god engelska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som kombinerar driv och struktur med förmåga att lösa problem självständigt. Du är resultatinriktad, initiativtagande och har lätt för att bygga långsiktiga relationer. Rollen passar dig som trivs med ansvar och utmaningar, är trygg i förhandlingar och nyfiken på kundens verksamhet.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco Group.
För frågor, kontakta Rekryteringskonsult Anette Bergman på 0702-96 96 91 eller maila till anette.bergman@adecco.se
Urval sker löpande - Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Duri
Duri ingår i Nordic Room Improvement och är marknadsledande inom produkter för installation, renovering och underhåll av golvmaterial. Under varumärket Lundbergs erbjuder vi dessutom ett brett sortiment av interiörprodukter för byggfackhandeln
Läs mer om företaget här: http://www.duri.se
Sökord: säljare, utesäljare, golventreprenör, bygghandel, byggfackhandel, proffsäljare, distriktsäljare, salesperson, färgfackhandeln Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Talent Agent
Anette Bergman Jobbnummer
