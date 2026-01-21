Utesäljare till Ahlsell Work Wear
Ahlsell Sverige AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-01-21
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.
På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Vi erbjuder
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta.
Delar du vårt intresse för att möta kunders olika behov, göra det lilla extra och ha stor möjlighet att påverka ditt jobb?
Har du tidigare erfarenhet av försäljning B2B och har god produktkunskap inom profilkläder och/eller personligt skydd?
Har du svarat ja på ovan så missa inte chansen att bli en del av Sveriges största säljorganisation.
Våra kunder är proffs som bygger, installerar och underhåller.
Om rollen
Vi söker dig som vill vara en del av vår spännande satsning och ge våra kunder i Västmanlands Län bästa tänkbara service vad gäller yrkes- och profilkläder, skydds- och yrkesskor, personligt skydd och promotionprodukter. Till din hjälp finns duktiga kollegor som tillsammans arbetar fram ett utbud som tilltalar våra lokala kunder. Du arbetar proaktivt med försäljning och kvalificerad rådgivning och har också ansvar för att attrahera nya kunder.
På Ahlsell blir du en del av Sveriges största säljkår. För kunden är vi som bäst då vi samarbetar. Med vårt enorma sortiment får du chans att arbeta med kunniga kollegor inom fler segment och roller.
Som utesäljare hos Ahlsell Workwear förväntas du spendera merparten av din arbetstid ute på fält hos dina kunder, där du självständig planerar dina dagar. Arbetsuppgifter innebär bland annat:
• Affärsansvar för Ahlsells kunder inom alla våra segment
• Göra affärer med helhetslösning och kundnytta i fokus
• Strukturera och prioritera din kundportfölj utifrån potential
• Utifrån kundbehov utveckla Ahlsells tjänsteutbud inom ditt ansvarsområde
• Agera lösnings- och utvecklingsorienterat i samarbete mellan alla affärssegement inom Ahlsell
Om dig
Vi söker dig som på ett engagerande, öppet och ansvarsfullt sätt hjälper våra kunder att utveckla sina affärer. Du är konsultativ i din försäljning och har förmågan att både etablera och utveckla relationer. Du är målmedveten och resultatorienterad.
Du har god produktkunskap inom profilkläder, promotionprodukter och/eller personligt skydd samt skydds- och yrkesskor.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Säljchef Mikael Widén, 076 844 15 76 alternativt Regional Försäljningschef Dennis Frimodig, tel: 076-1183209.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökanden.
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon +46727169831.
Varmt välkommen med Din ansökan till oss. Vi jobbar med löpande urval varför annonsen kan ha kommit att tagi bort före sista publicerngsdag.
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Ersättning
