Utesäljare till 4Sign i Gävleborg

2026-01-05
Vill du vara med och bygga upp nästa säljframgång i Gävleborg?
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär i en roll där du får frihet, ansvar och möjlighet att verkligen göra skillnad? Nu stärker vi teamet i Gävle och söker nu en driven och relationsskapande fältsäljare som vill vara med på vår resa mot att bli den mest synliga och kompletta leverantören inom dekor, skylt, utställningsmaterial samt arbets- och profilkläder i regionen.
Om 4Sign
4Sign är ett av Sveriges ledande nätverk inom visuell kommunikation, med lokala enheter över hela landet. Vi hjälper företag att synas genom starka helhetslösningar inom dekor, skylt, utställningsmaterial samt arbets- och profilkläder, allt med målet att stärka våra kunders varumärken och skapa mätbara resultat. Vi finns i Varberg, Trollhättan, Skellefteå, Mjölby, Luleå, Kalmar, Helsingborg, Gävle, Färjestaden, Bollnäs och Boden och har en samlad omsättning på cirka 80 miljoner kronor. Vi kombinerar det lokala engagemanget med styrkan i en nationell koncern och vi har tydligt fokus på tillväxt genom aktiv försäljning och långsiktiga kundrelationer. I Gävle är vi ett engagerat team på cirka tio personer med stark teamkänsla, kreativitet och nära samarbete mellan sälj och produktion. Nu söker vi dig som vill ta en aktiv roll i vår fortsatta tillväxt och bidra till att öka vår synlighet och kundnärvaro i hela Gävleborgsregionen.
Om rollen
Som Fältsäljare hos oss blir du en nyckelperson i vår försäljningssatsning. Du kommer att arbeta brett med hela 4Signs produktportfölj från fasadskyltar, fordonsdekorer och utställningsmaterial till profilkläder. Ditt fokus ligger på att bygga långsiktiga relationer, skapa nya affärer och utveckla befintliga kunder.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Aktivt bearbeta både nya och befintliga kunder i Gävleborg med omnejd
Boka och genomföra kundmöten, ofta ute hos kund
Skapa affärsförslag och driva affärer från första kontakt till avslut
Representera 4Sign vid nätverksträffar, kundevent och branschevenemang
Samarbeta med kollegor inom produktion, order och marknad för bästa kundupplevelse
Du utgår från kontoret i Gävle, särskilt i början för att lära känna teamet, produkterna och rutinerna men tillbringar större delen av tiden ute hos kund.
Vem vi söker
Vi söker dig som är social, aktiv och lösningsorienterad - en person som trivs ute på fältet, bygger förtroende snabbt och brinner för att göra affärer. Du behöver inte vara expert på skyltar eller profilprodukter från start, det viktigaste är att du är nyfiken, engagerad och har ett naturligt driv att lära och växa.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av försäljning B2B, gärna som fältsäljare, kundansvarig eller utesäljare
God förmåga att bygga relationer och skapa förtroende
Självständighet och struktur i ditt arbete
Körkort B och möjlighet att resa inom regionen
En positiv och prestigelös attityd som passar i ett samarbetsinriktat team
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning. Du är troligen en sådan som hellre ser möjligheter än hinder, gillar att nätverka och alltid möter kunder med energi och engagemang.
Vi erbjuder
En roll med stor frihet och möjlighet att påverka
Tjänstebil och arbetsverktyg för att kunna vara ute hos kund
Fast lön + utvecklad bonusmodell kopplad till prestation
Intern onboarding och löpande stöd från erfarna kollegor
En familjär och kreativ kultur där vi hjälps åt och har roligt på jobbet
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som inkluderar 25 diplomerande kurser samt regelbundna liveföreläsningar. Utbildningen ger goda möjligheter att utveckla dina säljtekniker och stärka din kompetens i kunddialoger och affärsutveckling. Hos oss får du vara en del av en organisation som är på väg framåt - där sälj verkligen prioriteras och där din insats gör skillnad varje dag.
Plats & resor
Du utgår från vårt kontor i Gävle och arbetar i Gävleborgsregionen med möjligheter till kundbesök även i Uppland och Dalarna. Vi ser gärna att du bor inom cirka en timmes pendlingsavstånd till Gävle.
Praktisk information
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Efter överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Lön: Fast lön + bonus enligt överenskommelse
Plats: Gävle
Låter det här som du? Skicka din ansökan redan idag, urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Amir Chamsine, Saleshub amir.chamsine@saleshub.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt michaela@arndts.se Jobbnummer
9669502