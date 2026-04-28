Utesäljare med driv och affär i fokus
2026-04-28
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Runa Metall AB i Ljungby
Du får möjligheten att vara med från början på en tillväxtresa.
Runa Metall växer och söker nu en utesäljare som vill vara en nyckelspelare i vår fortsatta utveckling. Vår ambition är att bli en ledande leverantör i Norden inom materialhantering, med särskilt fokus på vagnar och smart internlogistik.
För att nå dit behöver vi förstärka teamet med en person som kan axla rollen som utesäljare med stort eget ansvar och som motiveras av att skapa resultat.
Det här är en operativ och framåtlutad säljroll med fokus på nykundsbearbetning. Du arbetar strukturerat med att identifiera nya affärsmöjligheter, etablera kontakt med relevanta beslutsfattare och driva affärer från första dialog till avslut. Du kommer att ha stöd från en etablerad koncern.
Om rollen
Aktiv nykundsbearbetning och uppsökande försäljning
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Driva hela säljprocessen från prospektering till affärsavslut
Jobba tajt med vår marknadsavdelning i säljresan.
Arbeta mot tydliga mål och budget
Samarbeta nära produktion och övriga funktioner för att skapa kundanpassade lösningar
Bidra till utveckling av erbjudande och arbetssätt
Vi söker dig som
Trivs med högt tempo och stort eget ansvar
Är driven, självgående och tar egna initiativ
Har erfarenhet av kalla samtal och uppsökande försäljning
Har god förmåga att skapa förtroende hos beslutsfattare
Är affärsmässig och resultatorienterad
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har B körkort
Har minst tre års erfarenhet från försäljning
Har erfarenhet av att arbeta mot uppsatta budgetar och tydliga säljmål.
Meriterande
Erfarenhet inom B2B, industri eller logistik.
Erfarenhet från affärssystemet Pyramid.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett bolag med tydliga tillväxtmål där du får möjlighet att påverka både din egen och bolagets utveckling. Du blir en del av en växande koncern med korta beslutsvägar och goda möjligheter att göra avtryck i en affärsdriven miljö.
Runa Metall utvecklar och levererar lösningar inom materialhantering och internlogistik med fokus på ett funktionellt och konkurrenskraftigt standardsortiment samt kundanpassade produkter.
Bolaget är en del av Enhult Group, en växande B2B koncern med kunder främst inom tillverkning och logistik. Här är beslutsvägarna korta och möjligheten att påverka stor.
Det här är en roll för dig som vill mer än att förvalta. Du vill bygga, utveckla och vara med på en tillväxtresa.
Låter det intressant
Skicka in din ansökan till info@enhult.se
senast den 11 maj och berätta varför du är rätt person för rollen. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: info@enhult.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Runa Metall AB
(org.nr 559379-5742)
Åbyfors 1
)
341 51 LAGAN
För detta jobb krävs körkort.
