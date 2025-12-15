Utesäljare Maskin-Mekano AB
2025-12-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Skövde
, Borås
, Götene
, Alingsås
Har du en naturlig förmåga att skapa förtroende och trivs i mötet med olika människor och miljöer? Maskin-Mekano befinner sig i en expansiv fas och stärker nu sin försäljningsorganisation för att möta en växande marknad och ökade kundbehov. I rollen som utesäljare får du en central position där du driver affärer, bygger långsiktiga relationer och bidrar till företagets fortsatta tillväxt - i en arbetsmiljö präglad av frihet, ansvar och stark laganda. Läs vidare för mer information kring tjänsten!
Utesäljare Som utesäljare för våra stora maskiner ansvarar du för den uppsökande försäljningen av Maskin-Mekanos sortiment av siktverk och krosslösningar över hela Sverige. Merparten av din tid tillbringar du ute hos kund - ofta omkring fyra dagar i veckan - där du genomför platsbesök, bygger relationer och fångar upp behov direkt i verksamheten. Du möter många olika typer av kunder och miljöer, från grustäkter och sorteringsanläggningar till entreprenörer och större byggbolag, vilket gör rollen både varierad och utvecklande.
Du planerar själv dina resor och kundbesök och lägger upp veckan på ett sätt som gör dig så effektiv som möjligt. Ofta innebär det kundbesök måndag till torsdag och fredagen som en naturlig dag för uppföljning och administration på kontoret i Jönköping - men upplägget är flexibelt. I dialog med maskinoperatörer, platschefer, inköpare och ägare identifierar du behov, analyserar materialflöden och presenterar tekniska och ekonomiska lösningar som skapar verklig kundnytta.
Du driver hela säljprocessen från första kontakt, via offert och förhandling, till kontraktsskrivning och uppföljning efter leverans. Rollen kombinerar hög grad av självständighet med nära samarbete, och du träffar teamet på kontoret ungefär en gång i veckan. Resor och övernattningar ingår som en naturlig del av arbetet. Du rapporterar direkt till VD.
Tjänsten innefattar bland annat:
Genomföra kundbesök
Driva och utveckla försäljningen av våra maskinlösningar över hela landet
Bygga och stärka långsiktiga kundrelationer som bidrar till affärstillväxt
Förstå och identifiera kundens behov för att skapa träffsäkra lösningar
Ta ansvar för hela säljprocessen- från prospektering och offerering till avslut och uppföljning
Samarbeta tätt med vår produktion, service och teknikavdelning
Representera Maskin-Mekano på mässor och branschaktiviteter
Vad erbjuder vi dig? Hos Maskin-Mekano får du arbeta i ett marknadsledande och innovativt företag som satsar på framtidens hållbara maskinlösningar. Du får en självständig och varierad roll där du kan påverka både din egen vardag och hur vi utvecklas som företag. Du kliver in i ett bolag med ett moget och väl etablerat produktsortiment, samtidigt som vi befinner oss i en aktiv utvecklingsfas. Vi vidareutvecklar och breddar kontinuerligt vårt erbjudande, bland annat genom nya maskinlösningar i det större segmentet, vilket skapar nya affärsmöjligheter och ett varierat innehåll i rollen.
Vi erbjuder generösa förmåner som friskvårdsbidrag, tjänstebil och sex veckors semester. Med förtroendearbetstid får du stor frihet att planera din arbetsvecka på ett sätt som skapar balans mellan kundmöten, resor och tid på kontoret. Du får en gedigen introduktion och lär dig produkterna löpande. Vem söker vi? Vi söker dig som trivs med att vara ute hos kunder, bygga relationer och driva affärer framåt. Du är nyfiken, engagerad och har ett intresse för tekniska lösningar - men framför allt vill du förstå kundernas vardag och bidra med lösningar som verkligen gör skillnad. Erfarenhet från maskin- eller kapitalvaruförsäljning är meriterande, men inte avgörande; ditt driv, din förmåga att skapa förtroende och din vilja att lära väger tyngre. Rollen passar dig som uppskattar frihet under ansvar, gillar variation och motiveras av att bygga långsiktiga samarbeten. För att trivas behöver du också uppskatta en rörlig vardag där du besöker kunder i olika delar av landet, och ha en flexibilitet som gör att resor och vissa övernattningar känns som en naturlig del av arbetet.
Maskin-Mekano Maskin-Mekano är ett familjeföretag i den expansiva Jönköpingsregionen och har sedan 1956 levererat gedigen utrustning till entreprenadbranschen. Vi har under lång tid specialiserat oss på mobil kvalificerad siktning och är idag en marknadsledande aktör inom kross- och sorteringsteknik i Sverige. Vi utvecklar och levererar mobila maskinlösningar som optimerar sortering, tvättning och förädling av både naturmaterial och återvunnet material. Genom att kombinera teknisk kompetens med ett nära samarbete med våra kunder skapar vi effektiva, lönsamma och hållbara lösningar där varje resurs tas tillvara. Hos oss blir du en del av ett entreprenörsdrivet bolag med stark framtidstro, hög innovationskraft och möjlighet att verkligen påverka både företagets och branschens utveckling.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
God teknisk förståelse
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av maskin-, entreprenad- eller kapitalvaruförsäljning
Erfarenhet av kundbearbetning i fält eller industriella miljöer
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

Sista ansökningsdatum: 2026-01-20
Sista ansökningsdatum: 2026-01-20
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Jönköping
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund.
Lön enligt överenskommelse
