Utesäljare Malmöregionen
Täta Tak Energi Sverige AB / Säljarjobb / Malmö
2025-11-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Helsingborg
, Markaryd
, Karlskrona
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du tjäna bra, utvecklas snabbt och ha kul på jobbet?
Vi på Täta Tak Energi söker utesäljare till vårt drivna team inom solenergi!
Är du social, tävlingsinriktad och vill ha ett jobb där du kan påverka både din inkomst och framtid? Vi söker nya stjärnor som vill hänga med oss på resan mot en grönare värld och samtidigt bygga sin karriär i ett fartfyllt, ungt team!Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Som utesäljare kommer du ingå i ett team som leds av vår försäljningschef. Du kommer att vara ute och möta kunder och hjälpa dem att förstå fördelarna med våra smarta solcellslösningar och energilagring. Du driver hela affären från första kontakt till avslut. Självklart får du en säljutbildning av oss och stöttning hela vägen med daglig uppföljning. Arbetsuppgifter
Vara ute och träffa nya kunder och presentera våra lösningar
Skapa och boka kundmöten
Skriva offerter och följa upp affärer
Delta i mässor och events
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Älskar att tävla och nå nya mål
Vill utvecklas snabbt
Gillar variation i vardagen
Är ansvarstagande, orädd och gillar att träffa nya människor
Erfarenhet av försäljning? Grymt men inget måste - vi lär dig allt via vår säljutbildning.
Vi erbjuder:
Möjlighet till fast grundlön + hög provision
Säljtävlingar och roliga teamaktiviteter
Säljutbildning och daglig coaching
Resor och fina priser
Möjlighet att klättra snabbt från junior till senior
Junior säljare: Tillgång till poolbil
För våra seniora stjärnor: förmånsbil (Tesla!)
Varierande arbetstider: Vi gillar frihet under ansvar
Om anställningen:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Provanställning 6 månader (med möjlighet till fast anställning)
Plats: Du utgår från våra kontor, men jobbar främst ute på fältet
Vill du vara med på vår resa? Vi rekryterar löpande så sök redan idag!
Ansök med ditt CV via ansökningslänken på Täta Tak Energis hemsida. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elisabeth Rosén på elisabeth@ttenergi.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Täta Tak grundades 1998 och arbetade då med tak. År 2016 började vi arbeta med solenergi och har nu genomfört hundratals solcellsanläggningar. Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på:
• Solceller - Vi installerar både på tak och mark.
• Laddboxar - Laddboxar från marknadsledande tillverkare.
• Tak - Pannor, papp, plåt och sedum.
• Energilagring. Vi arbetar med egenanställd personal i alla steg från försäljning till färdigställd installation. Med ledorden kvalité, kunskap, engagemang är målet att du som kund ska vara trygg genom hela processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täta Tak Energi Sverige AB
(org.nr 559035-0368), https://www.ttenergi.se/
Ridbanegatan 12 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Täta Tak Energi AB Malmö
Elisabeth Rosén elisabeth@ttenergi.se 0704922683
