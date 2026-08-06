Utesäljare Industriförnödenheter

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I P Produkter I Reftele Aktiebolag / Säljarjobb / Gislaved Visa alla säljarjobb i Gislaved
2026-08-06
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Vi söker en säljare som arbetar nära våra befintliga kunder men också är hungrig på att ta nya affärer och arbeta med nya prospekts. Säljrollen utgår från vårt kontor i Reftele, med en säljradie på ca 10mil runt om. Som säljare på IP Produkter kommer större delen av arbetstiden att vara förlagd ute på fältet, blandat med en del tid på kontoret. Man utgår varje dag från Reftele.
• Exempel på arbetsuppgifter:
• Kontakta nya kunder
• Besöka nya och befintliga kunder
• Göra offerter samt offerera
• Förhandla
• Vara tillgänglig för kunder
• Tidigare erfarenheter och kvalifikationer:
• Erfarenhet av svets och försäljning
• Goda kunskaper inom Officepaketet
• Tidigare erfarenhet av försäljning (B2B) är meriterande
• B-körkort
• Svenska och EngelskaPubliceringsdatum2026-08-06Dina egenskaper
Vi söker dig som är en driven och självgående person. Som gillar att skapa relationer och försöker alltid hitta lösningar till olika problem.
Är du den vi söker? Tveka inte på att skicka in ditt CV och personliga brev till oss.
Ansök via email:info@ipprodukter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: info@ipprodukter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare I P Produkter I Reftele Aktiebolag
(org.nr 556309-1973)
Värnamovägen 1 (visa karta
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333 75 REFTELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
i P Produkter i Reftele AB Jobbnummer
10024053