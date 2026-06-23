Utesäljare Byggplåt, Region Sydost
Bevego Byggplåt & Ventilation Aktiebolag / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-06-23
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Bevego är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi söker nu en utesäljare inom region sydost. Som Utesäljare har du en extremt viktig roll i att få in affärer och skapa långsiktiga och lönsamma kundrelatione, du kommer att vara en del av ett engagerat team där ni tillsammans får möjligheten att påverka, utveckla och skapa resultat. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning.
Vad gör du?
Självständigt planera eget försäljningsarbete och arbeta aktivt med egen kundportfölj
Driva och utveckla kundaktiviteter
Aktivt söka nya kunder, skriva offerter och avtal
Utveckla relationer med befintliga kunder
Samverka med innesäljare och andra kollegor inom företaget
Du besöker kunder i marknaden på daglig basis
Deltar i aktiviteter som mässor samt kundevent som skapar goda relationer över tiden.
Vem är du?
Du som söker har minst gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning eller orienterad till försäljning inom teknikorienterad verksamhet. Du har tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning samt av CRM-system eller motsvarande, och använder det som ett naturligt verktyg i ditt arbete. Har du dessutom jobbat inom branschen samt inom byggplåt tidigare är det ett stort plus.
Du trivs i mötet med andra människor och är tydligt orienterad till service och försöker hitta lösningar där andra kanske ser problem. Du är en person som vill engagera dig i regionens framgång och aktivt bidra till en positiv utveckling av arbetet och relationer inom och utanför bolaget. Du har en egen "motor" och gillar när det är mycket på gång. Att vara självgående, flexibel samt mål- och resultatinriktad är därför viktiga personliga förmågor för tjänsten.
Det är också värdefullt att du har en god samarbetsförmåga, samtidigt som arbetet kräver att du är duktig på att uttrycka dig på svenska och gärna engelska. Vi sätter stor vikt vid rätt person då vi jobbar efter de tre ledorden Tillsammans, Enkelhet och Engagemang
Arbetsområdet är hela region mellan där du kommer vara stationerad enligt överenskommelse på en av våra filialer inom regionen. Du tillbringar 4 dagar i veckan ute på fältet och är direkt underställd regionchef.
Vad erbjuder vi dig?
En arbetsplats certifierad som Top Employer Sweden & Europe – sju år i rad.
Stöd från ett nätverk av kompetenta kollegor.
En kultur som genomsyras av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Upplysningar lämnas av Regionchef Kristian Stenfelt på mail: kristian.stenfelt@bevego.se
Vilka är Bevego
Bevego Byggplåt & Ventilation AB är ett svenskt grossistföretag med ca 440 anställda och en omsättning på 2,18 miljarder kronor. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bevego Byggplåt & Ventilation Aktiebolag
(org.nr 556396-5713)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Sgds - Bevego Jobbnummer
9975399