Utesäljare Borås
Skene Järn AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2025-12-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skene Järn AB i Borås
, Mark
eller i hela Sverige
Skene Järn är ett väletablerat familjeägt företag med erfarenhet, kompetens och personlig service. Vi erbjuder företag och privatkunder ett noga utvalt sortiment av varor och kundanpassade lösningar som förenklar vardagen både på arbetsplatsen och i hemmet. Vi har ca 60 anställda, butiker på tre orter och verksamhetsområden inom försäljning, inköp, administration, logistik och verkstad.
Som utesäljare hos Skene Järn arbetar du med B2B-försäljning av ett brett sortiment produkter för våra kunders dagliga verksamhet som omfattar verktyg, industrivaror, arbetskläder, byggvaror. Våra kunder är yrkesverksamma inom industri, byggnation, service och offentlig förvaltning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta aktivt med nykundsbearbetning
Ta över befintliga kunder och vårda dom
Ansvara för och driva hela säljprocessen - från behovsanalys och offert till order och uppföljning
Samverka internt med produktansvariga, inköp och logistik för att säkerställa leverans och kundservice på högsta nivå
I rollen ingår stöttning och samarbete med våra innesäljare
Vi söker dig:
Relationsskapande och kommunikativ
Affärsdriven med ett stort kundfokus
Van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för din egen planering
Erfarenhet av uppsökande försäljning inom B2B
Körkort B är ett krav
Teknisk/industriell förståelse är högt meriterande
Vi erbjuder:
Trygg och stabil arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter
Goda förmåner och möjlighet att påverka din egen vardag
Ett engagerat team som stöttar dig i säljarbetet
Tjänstebil med stor frihet under ansvar att planera sina egna dagar
Löpande utbildning inom produkter och sälj Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobb@skenejarn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utesäljare Borås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skene Järn AB
(org.nr 556295-3546)
Källbäckrydsgatan 9 (visa karta
)
507 42 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skene Järn AB Kontakt
Säljchef Industri
Fredrik Gradén fredrik.graden@skenejarn.se Jobbnummer
9645639