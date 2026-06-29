Utesäljare
Lindab Sverige AB / Säljarjobb / Enköping Visa alla säljarjobb i Enköping
2026-06-29
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Crenna är Sveriges ledande tillverkare av rektangulära ventilationskanaler och har i över 30 år utvecklat, producerat och marknadsfört rektangulära ventilationsprodukter. Vi har idag tillverkning på fyra orter och är totalt ca 110 medarbetare. Sedan 2020 är Crenna ett helägt dotterbolag till Lindab Sverige AB och ingår i den internationella Lindab koncernen.
Nu söker vi en utesäljare till Mälardalen med omnejd med placering i Enköping eller Stockholm som vill representera ett starkt varumärke med högkvalitativa produkter och vara med och bidra till Crennas fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som utesäljare hos Crenna ansvarar du för försäljning av Crennas produkter och tjänster inom ditt geografiska område. Du arbetar självständigt för att driva utveckling och bearbetning av både nya och befintliga kunder och med att bygga långsiktiga kundrelationer.
Du arbetar kundanpassat för att förstå kundernas behov och föreslå anpassade produkter & lösningar för att säkerställa högsta service till våra kunder. Vid behov ingår också att kunna göra offerter, läsa ritningar, göra enklare skisser samt ljudberäkningar.
Du blir en del av ett engagerat säljteam bestående av både ute- och innesäljare. Rollen erbjuder en flexibel placeringsort där du kan utgå antingen från vårt huvudkontor i Enköping eller från vår Stockholmsenhet. Som utesäljare rapporterar du till försäljnings- och marknadschef.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är driven, relationsskapande och resultatinriktad med förmåga att självständigt driva dina processer framåt.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av försäljning
Erfarenhet från ventilationsbranschen eller närliggande teknisk bransch
Goda matematiska kunskaper
En god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa goda relationer
Hög social kompetens och trivs i en roll med många kontaktytor och varierande miljöer
Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att planera och driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista anställningsdag.
Vid frågor kontakta HR-chef Kamilla Söderquist på kamilla.soderquist@crenna.se
.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab Sverige AB
(org.nr 556247-2273)
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Crenna Jobbnummer
9983076