Utesäljare - Service & Eftermarknad, Lås & Säkerhet
Aktiebolaget Byggbeslag / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-07-22
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Utesäljare – Service & Eftermarknad, Lås & Säkerhet
Vill du kombinera teknik, affärer och långsiktiga kundrelationer?
På Byggbeslag Lås & Säkerhet söker vi nu en engagerad utesäljare som vill vara med och utveckla vår satsning inom Service & Eftermarknad i Umeå och Luleå med omnejd.
Hos oss får du arbeta i ett väletablerat företag med lång erfarenhet, hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på kvalitet, kundnöjdhet och långsiktiga affärer. Rollen passar dig som motiveras av att skapa värde för kunden, utveckla affärer och bygga relationer som håller över tid.Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Byggbeslag grundades 1957 och är idag en av Sveriges ledande leverantörer inom byggbeslag, lås och säkerhet. Vi är cirka 300 medarbetare på 16 orter runt om i Sverige och erbjuder kompletta lösningar inom mekaniska och digitala låssystem, passersystem, larm, CCTV och dörrmiljöer.
Vår verksamhet inom Service & Eftermarknad är en strategisk satsning där vi hjälper våra kunder att skapa säkra, driftsäkra och hållbara anläggningar genom serviceavtal, förebyggande underhåll och moderna säkerhetslösningar. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kompetens och utveckling står i centrum.
Om rollen
Som utesäljare ansvarar du för att utveckla affären inom Service & Eftermarknad. Du arbetar med både nya och befintliga kunder och hjälper dem att skapa långsiktigt hållbara lösningar genom serviceavtal, underhållstjänster, uppgraderingar och andra eftermarknadserbjudanden.
Rollen kombinerar försäljning, rådgivning och affärsutveckling. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen – från första kundkontakt och behovsanalys till offert, affär och uppföljning. Du arbetar mot tydliga försäljningsmål med fokus på lönsam tillväxt, återkommande affärer och hög kundnöjdhet.
En stor del av din tid spenderas ute hos kund där du utvecklar befintliga samarbeten, identifierar nya affärsmöjligheter och fungerar som en långsiktig rådgivare inom säkerhet och service.
Du arbetar nära våra serviceledare, tekniker och projektledare för att säkerställa att våra kunder får rätt lösningar och en leverans med hög kvalitet.Arbetsuppgifter
Utveckla och bearbeta både nya och befintliga kunder.
Sälja serviceavtal, underhållstjänster, uppgraderingar och andra eftermarknadserbjudanden.
Identifiera kundernas behov och skapa långsiktiga affärsmöjligheter.
Genomföra kundmöten, behovsanalyser och ta fram konkurrenskraftiga offerter.
Driva affärer från första kontakt till avslut och uppföljning.
Identifiera merförsäljningsmöjligheter hos befintliga kunder.
Arbeta strukturerat i CRM med pipeline, prognoser och uppföljning av försäljningsaktiviteter.
Delta i budget-, prognos- och affärsplanering.
Bidra med kundinsikter och utveckla vårt erbjudande inom Service & Eftermarknad.
Samverka nära serviceorganisationen samt leverantörer för att säkerställa bästa möjliga lösningar för våra kunder.
Du rapporterar till Försäljningschef Service & Eftermarknad.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av B2B-försäljning, teknisk service eller säkerhetsbranschen och drivs av att utveckla affärer tillsammans med dina kunder. Kanske arbetar du idag som utesäljare, teknisk säljare eller projektör. Du kan också vara låstekniker eller säkerhetstekniker som vill ta nästa steg mot en mer affärsinriktad roll.
Har du erfarenhet av lås, passersystem eller andra säkerhetslösningar är det meriterande men vi värdesätter framför allt ditt affärsdriv, din nyfikenhet och din vilja att skapa långsiktiga kundrelationer.
Du utgår från något av våra kontor i Umeå eller Luleå och arbetar med kunder i norra Sverige.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av B2B-försäljning, teknisk service eller säkerhetsbranschen.
God teknisk förståelse och gärna kunskap inom lås, passersystem eller andra säkerhetslösningar.
Erfarenhet av rådgivande försäljning är meriterande.
God datorvana och erfarenhet av Office-paketet. Har du arbetat i CRM-system ser vi det som ett plus.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Som person
För att trivas hos oss är du affärsmässig, engagerad och relationsskapande. Du motiveras av att skapa långsiktiga affärer och arbetar strukturerat för att nå dina mål.
Du är självgående och proaktiv, men uppskattar samtidigt ett nära samarbete med kollegor där ni tillsammans hittar de bästa lösningarna för kunden. Med ett analytiskt arbetssätt och ett genuint intresse för kundens verksamhet bygger du förtroende och utvecklar affärer som skapar värde över tid.
Vi erbjuder
Hos Byggbeslag Lås & Säkerhet får du arbeta i ett stabilt och växande företag med korta beslutsvägar och hög kompetens. Du blir en viktig del av vår fortsatta satsning på Service & Eftermarknad och får stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och våra framtida affärer.
Vi erbjuder bland annat:
Ett starkt och välkänt varumärke.
En strategiskt viktig roll med stort eget ansvar.
Ett engagerat och kompetent team.
Möjlighet att utvecklas inom försäljning, affärsutveckling och säkerhet.
Förmånsbil.
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Välkommen med din ansökan!
Frågor kring tjänsten besvaras via mejl av Försäljningschef Christofer Lasson: christofer.lasson@byggbeslag.se
.
Observera att vi under semesterperioden har begränsad tillgänglighet och svarar därför på frågor i mån av tid . Samtliga ansökningar behandlas efter sista ansökningsdag enligt vår rekryteringsprocess. Tack för din förståelse!
Sista ansökningsdag är den 16 augusti.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från annons- och rekryteringsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8064131-2110919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Byggbeslag
(org.nr 556302-3315), https://karriar.byggbeslag.se
Spårvägen 11 (visa karta
)
901 30 UMEÅ Arbetsplats
Byggbeslag Jobbnummer
10008852