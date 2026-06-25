Utemiljötekniker, vikariat
Huddinge Samhällsfastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Huddinge Visa alla fastighetsskötarjobb i Huddinge
2026-06-25
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Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunägt fastighetsbolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottsanläggningar och friluftsanläggningar. Totalt ingår ca 150 fastigheter. Vi befinner oss nu i en period av intensivt byggande, energioptimering och digitalisering. Hos oss är du en representant för våra värderingar: Framåtanda, Omtanke och Ansvar.
Huddinge Samhällsfastigheter är centralt beläget i Huddinge med gångavstånd till pendeltåg. Buss stannar strax utanför kontoret. Möjlighet till parkering finns vid kontoret.
1 plats(er).
Vill du arbeta utomhus och bidra till att skapa trygga, funktionella och trivsamma utemiljöer för barn, äldre och verksamheter inom Huddinge? Nu söker vi en utemiljötekniker till vårt team inom utemiljö.
Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet från september 2026 t.o.m. 31 januari 2027.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som utemiljötekniker hos oss hanterar du felanmälningar och följer upp våra skötselentreprenörers arbete i utemiljön vid skolor, förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. Du har ett eget område där du säkerställer att miljöerna är välskötta, säkra och fungerar som de ska.
Arbetet är varierat och följer årstidens skiften, och innebär bland annat att du:
Utför reparationer och underhållsarbeten i utemiljön
Följer upp skötselentreprenörers arbeten så som gräsklippning, trimning, ogräsrensning, lövhantering och snöröjning
Utför enklare anläggningsarbeten och underhåller markutrustning
Ronderar utemiljön och följer upp funktionskontroller av lekplatser
Hanterar och följer upp felanmälningar i vårt fastighetssystem
Beställer och följer upp entreprenörers arbeten i utemiljön
Bidrar till förbättringar och utveckling av utemiljöernaKvalifikationer
Vi söker dig som:
har några års erfarenhet av fastighetsskötsel och reparationer
har B-körkort
har god förmåga att arbeta självständigt och planera ditt arbete
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta med entreprenörer och/eller skötselavtal
utbildning inom trädgård, utemiljö eller markanläggning
vana att arbeta i digitala system
erfarenhet av drift och skötsel av utemiljöer eller park- och trädgårdsarbete Dina personliga egenskaper
Du trivs med att arbeta utomhus året runt och motiveras av att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och ditt område. Du arbetar strukturerat och noggrant, och har förmåga att prioritera när tempot är högt.
Du har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad i mötet med både kollegor, hyresgäster och entreprenörer.Om tjänsten
Det här är ett vikariat på heltid under perioden september 2026 t.o.m. 31 januari 2027, med tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 augusti. I samband med denna rekrytering kommer vi att genomföra bakgrundskontroller.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Erik Sandin, chef Utemiljö på erik.sandin@husf.se
. Frågor besvaras sporadiskt under vecka 29–32.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Samhällsfastigheter AB
(org.nr 556536-9666)
Box 1143 (visa karta
)
141 24 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef Utemiljö
Erik Sandin erik.sandin@husf.se Jobbnummer
9978042