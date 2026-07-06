Utemiljöarbetare i Helsingborg

Logent Bemanning AB / Trädgårdsodlarjobb / Helsingborg
2026-07-06


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Vi söker dig som vill arbeta med underhåll av grusvägar och utemiljöer hos vår kund i Helsingborg. Arbetet består främst av att rensa grusvägar, hålla vägar och omgivande ytor i gott skick samt utföra enklare skötsel- och underhållsarbeten utomhus. Du kommer vara med och bidra samt ansvara för att skapa trivsamma utemiljöer och vårda dessa.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag kl. 07:00-16:00.
Start omgående. Uppdraget beräknas pågå i cirka en månad.
Anställningen är på heltid hos oss på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är: Du kommer främst att arbeta med rensning och löpande underhåll av grusvägar samt skötsel av omkringliggande utemiljöer. Arbetsuppgifterna innefattar även renhållning, röjning och andra förekommande arbetsuppgifter för att hålla vägar och ytor välskötta och säkra.
Vad söker vi?

Du är driven och strukturerad i ditt arbetssätt

Ansvarstagande och initiativtagande

God samarbetsförmåga

Mån om att alltid utföra ett bra arbete

Kunna arbeta heltid under hela sommaren

Krav för tjänsten:

B-körkort (manuellt)

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av trädgårdsskötsel
Om ansökan: Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023812-2087655".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Makadamgatan 5 (visa karta)
254 64  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9993978

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