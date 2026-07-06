Utemiljöarbetare i Helsingborg
Logent Bemanning AB / Trädgårdsodlarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Helsingborg
2026-07-06
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Vi söker dig som vill arbeta med underhåll av grusvägar och utemiljöer hos vår kund i Helsingborg. Arbetet består främst av att rensa grusvägar, hålla vägar och omgivande ytor i gott skick samt utföra enklare skötsel- och underhållsarbeten utomhus. Du kommer vara med och bidra samt ansvara för att skapa trivsamma utemiljöer och vårda dessa.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag kl. 07:00-16:00.
Start omgående. Uppdraget beräknas pågå i cirka en månad.
Anställningen är på heltid hos oss på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är: Du kommer främst att arbeta med rensning och löpande underhåll av grusvägar samt skötsel av omkringliggande utemiljöer. Arbetsuppgifterna innefattar även renhållning, röjning och andra förekommande arbetsuppgifter för att hålla vägar och ytor välskötta och säkra.
Vad söker vi?
Du är driven och strukturerad i ditt arbetssätt
Ansvarstagande och initiativtagande
God samarbetsförmåga
Mån om att alltid utföra ett bra arbete
Kunna arbeta heltid under hela sommaren
Krav för tjänsten:
B-körkort (manuellt)
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av trädgårdsskötsel
Om ansökan: Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023812-2087655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Makadamgatan 5 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9993978