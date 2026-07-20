Utemiljö / Fastighetsskötsel
EK-RA Bygg & Entreprenad AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-07-20
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EK-RA Bygg & Entreprenad AB söker nu 1-2 personer för säsongsarbete på diverse föreningar i Göteborg.
Arbetsuppgifter kommer bland annat vara gräsklippning, röjsåg, rensa rabatter, klippa häckar, blåsa löv samt allmän fastighetsskötsel.
Vi söker dig som är glad, driven och gillar att jobba i grupp men ändå kan jobba självständigt när det behövs.
Är du den vi söker så maila oss ditt CV samt lite kort om dig som person så hör vi av oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
mail
E-post: ansok@ekrabygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utemiljö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EK-RA Bygg & Entreprenad AB
(org.nr 559078-2545)
Kvarnpirsgatan 2 (visa karta
)
417 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006616