Utdelare av visitkort
Sjöberg, Dennis / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöberg, Dennis i Stockholm
, Gävle
, Karlstad
, Göteborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Om jobbet
Reklam utdelning av olika material dag efter dag. Tills vi vinner valet och tar över landet.
IFFY, JIFFY MEDBORGARLÖN 25 000 KRONOR PER MÅNAD. Det är en underskrift som behövs för den nya statsministern så inträder löftet om medborgarlön. Publiceringsdatum2025-09-26Ersättning
Kollektivavtal
Antal timmar
8 timmar per dag 5-7 dagar per vecka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: Precidentseller@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Dennis
, https://satoshi-bitcoin.org/contact/
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Satoshi Partiet politiskt parti Kontakt
Ny statsminister 14 sep 2026
Dennis Sjöberg Precidentseller@live.se 0725608405 Jobbnummer
9529596