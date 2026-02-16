Utbilningsanställning till undersköterska inom äldreomsorg
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder nu en unik möjlighet att få en tillsvidareanställning med lön under dina heltidsstudier till undersköterska. Ett tryggt val för dig som verkligen vill göra skillnad.
Som anställd inom äldreomsorgen studerar du på heltid till undersköterska. Under utbildningstiden har du en tillsvidareanställning som vårdbiträde. Efter att du har avslutat utbildningen och fått godkänt på ansökan om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, erbjuds du en tillsvidareanställning som undersköterska.
I din kommande roll som undersköterska ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att tillgodose individens individuella behov av god omvårdnad och en meningsfull vardag. Det kan till exempel handla om omvårdnadsuppgifter vilket innefattar hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, hushållssysslor samt medicinska insatser. Det innefattar också att efter önskemål ge emotionellt stöd med den dagliga livsföringen och sociala aktiviteter.
Du ingår i ett team med andra professioner såsom specialistundersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Samverkan sker även med andra vårdinstanser och med anhöriga. På delegation av legitimerad personal kommer du att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande arbetsinsatser.
Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp. Som undersköterska är det därför mycket viktigt att du dokumenterar väl i de verksamhetssystem som finns på arbetsplatsen. Digitalisering är en viktig framtidsfråga för oss och vi arbetar med olika digitala verktyg för att öka självständigheten hos våra brukare, men även för att skapa effektivare arbetssätt. Vi arbetar exempelvis med digitala tillsyner, webbaserat planeringsstöd och mobil dokumentation. Som medarbetare har du goda möjligheter att vara med och påverka den utvecklingen tillsammans med oss!
Din arbetsplats
Äldreomsorgen står inför en stor förändring. Den äldre befolkningen ökar vilket innebär att fler äldre har behov av vård- och omsorg. Tillsammans med ny teknik och förbättrat samarbete med andra vårdinstanser ska vi ge våra äldre en vård och omsorg av bästa möjliga kvalitet. För att möta behovet och samtidigt bibehålla god kvalitet behöver vi bli fler med rätt kompetens. Vill du vara med och skapa framtidens äldreomsorg i Linköping?
Utbildningen som ger dig undersköterskeexamen genomförs via Linvux under ca tre terminer, där även praktik ingår. Totalt erbjuder vi 30 platser. Anställningen börjar i maj 2026 för att jobba på ett vårdboende tills utbildningen startar i slutet av augusti 2026.
Du har en tillsvidareanställning som vårdbiträde. Du har en chef som kommer finnas som stöd till dig både under utbildningen och praktiken. Efter avslutade studier kommer du tilldelas placering på ett vårdboende. Utbildningen har sommar- och juluppehåll, då kommer du arbeta som vårdbiträde i en av våra verksamheter.
Du som söker
Vi söker dig som har minst 1800 godkända gymnasiepoäng inkluderat kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100 p), samt Samhällskunskap 1 (50 p). Du har också arbetslivserfarenhet från yrke som innebär kontakt med människor och service, exempelvis handel, restaurangbranschen, vård- och omsorg eller service. Vi ser även att du har ett intresse för människor, äldre samt vård och omsorg.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kontakter med brukare och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har god datorvana och förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete och studier framåt. Du arbetar bra tillsammans med andra människor samt lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Du har lätt för ändrande omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och påverkar såväl diskussioners inriktning som andra personers motivation. Du känner stolthet för ditt jobb.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering förekommer språktester och vid anställning begär vi in utdrag från polisens belastningsregister.
Digital informationsträff kommer äga rum 19/2 kl. 15-16 och 2/3 kl. 14-15.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Maj 2026
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 30
Ref. nr: 16691
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
