Utbildningsstrateg till Nackas kommunala skolor
Nacka kommun / Organisationsutvecklarjobb / Nacka Visa alla organisationsutvecklarjobb i Nacka
2026-03-11
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare. Verksamhetsstödet inom Nackas kommunala förskolor och skolor söker nu en utbildningsstrateg.
Verksamhetsstödet är huvudmannens stödfunktion för skolchef/produktionsdirektör och samtliga skolledare inom de kommunala verksamheterna. Vårt uppdrag är att strategiskt utveckla, förbättra och stödja verksamheterna i hela utbildningssystemet. Verksamhetsstödet består av cirka 20 medarbetare som trivs tillsammans och har roligt på jobbet. Här finns hög kompetens, stort engagemang och ett starkt utvecklingsdriv. Hos oss får du ett ansvarsfullt, varierat och mycket meningsfullt uppdrag.
Ditt uppdrag
Som utbildningsstrateg arbetar du på huvudmannanivå och ger kvalificerat stöd till verksamheterna. Rollen kräver självständighet, analytisk förmåga och trygghet i komplexa frågor. Som utbildningsstrateg ingår du i ett team med andra utbildningsstrateger.
I uppdraget ingår att:
• driva, ansvara och utveckla delar av huvudmannens ansvar, exempelvis klagomålshantering, närvarorapportering och frånvarohantering
• ha kontakt med vårdnadshavare och vid behov tillsynsmyndigheter
• ansvara för övergripande arbete med grundskolors kapaciteter inför skolval
• samverka med kommunen i skolvalet
• arbeta strategiskt med olika utvecklingsfrågor inom utbildningsområdet
• arbeta med och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) med särskilt fokus mot anpassad grund- och gymnasieskola
• leda och samordna nätverk för skolledare i syfte att stärka likvärdighet
• planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser
• samverka nära kollegor inom Verksamhetsstödet samt med skolledare och andra centrala funktioner
• skriva tjänsteskrivelser till utskott/nämnd
• stötta och vid behov handleda skolledare i aktuella frågor.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning med inriktning mot pedagogik/utbildning eller annan relevant utbildning
• flerårig erfarenhet av att arbeta inom grundskolaskola och/eller anpassad grund- och gymnasieskola, gärna i strategisk eller ledande roll
• god kunskap om styrdokument, skollagstiftning och kvalitetsarbete.
Det är meriterande om du även har:
• rektorsutbildning
• erfarenhet av att arbeta med skolval och kapacitetsplaneringar
• erfarenhet av att arbeta med utredningar av klagomål
• erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
Är det här du?
För att lyckas i rollen har du mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är trygg i din profession, har ett professionellt förhållningssätt och hög integritet. Du är strukturerad och analytisk med förmåga att se helhet och samband. Du trivs i en roll där du växlar mellan strategiskt och operativt arbete. Du hanterar perioder med hög arbetsbelastning och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
• Ett kvalificerat uppdrag nära beslut och utveckling
• Kompetenta och engagerade kollegor
• En organisation som präglas av tillit, ansvar och utvecklingsfokus
• Ett uppdrag som ger dig ständig utveckling
Hej från din blivande chef!
Hej! Jag heter Helena Ekwall. I mig som chef får du en ledare som finns där när det blåser och som kliver in när situationen kräver det. Jag står för ett stabilt och närvarande ledarskap, med fokus på ansvarstagande och tydlighet. Jag arbetar med rak och tydlig kommunikation och värdesätter goda relationer. Mitt ledarskap är tillitsbaserat, vilket innebär att jag ger stort eget ansvar och handlingsutrymme, samtidigt som jag finns tillgänglig som stöd och vägledning. Målet är att skapa trygghet, professionalism och goda förutsättningar för både verksamhetens och medarbetarnas utveckling.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta chef för verksamhetsstödet Helena Ekwall på helena.ekwall@nacka.se
och 070-431 84 49 eller HR-samordnare Helen Wallstedt på helen.wallstedt@nacka.se
och 070-431 78 42.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-03-25!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Chef för verksamhetsstödet
Helena Ekwall helena.ekwall@nacka.se 070-431 84 49 Jobbnummer
9791783