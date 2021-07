Utbildningssjuksköterska till smärtmottagningen - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2021-07-06Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrumMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetSmärtcentrum ingår i verksamhetsområdet rehabilitering och smärtcentrum. Vi är ett av nordens största samlade smärtcentrum med en bred verksamhet och flertal smärtrehabiliteringsteam. I vårt verksamhetsområde pågår en satsning utifrån ett politiskt beslut att stärka rehabilitering samt att arbeta med Region Uppsalas huvudmål: att genomföra "effektiv och nära vård 2030" i samverkan med nära vård och hälsa; att vården kommer närmare patienterna.Att vara medarbetare på smärtcentrum innebär att du får möta människor i många olika situationer. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med våra patienter och psykologisk/psykiatrisk perspektiv är en del i vårt arbete. Hos oss på smärtcentrum jobbar läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och medicinska sekreterare.Ditt uppdragSom utbildningssjuksköterska på smärtmottagningen kommer du tillsammans med ett team bestående av läkare och sjuksköterska utbilda inom smärtlindring. Du kommer ha det övergripande ansvaret för att planera och genomföra utbildningar, huvudsakligen i akut och postoperativ smärta för nyanställda och sjukhuspersonal från andra verksamhetsområden. Utbildningarna kan se olika ut och behöver skräddarsys för att anpassas till om det är exempelvis en introduktionsutbildning eller en fördjupad kurs till något av sjukhusets verksamhetsområden.Vi är ett universitetssjukhus med uppdrag att bedriva sjukvård och forskning så här får du möjlighet att vara med och utveckla vården för våra patienter. I rollen ingår viss kliniskt arbete med den peri operativa mottagning som just nu är under uppbyggnad. Tanken är att du som utbildningssjuksköterska kommer vara med och starta upp den.2021-07-06Vi söker dig som är sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, anestesi, onkologi eller annan lämplig specialitet. Du har några års erfarenhet och är van vid att hantera teknisk utrustning, du kommer vara med vid upphandling av smärtpumpar.Vi ser gärna att du som söker har tidigare arbetat med utbildning och är van och tycker om att föreläsa inför små och stora grupper.Din kompetensDu som söker har stort engagemang för utbildning och att arbeta med människor. Du trivs med att tala inför grupp och har ett stort intresse för att lära både dig själv och andra. Vidare är du en utåtriktad person som lätt knyter kontakter. Du är nyfiken och vill hålla dig uppdaterad inom ditt område, du omvärldsbevakar och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du är ansvarstagande i ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer på ett strukturerat och organiserat sätt. Vidare kommer du med idéer och hittar nya angreppssätt i ditt praktiska arbete. Slutligen är du en positiv kollega som vill bidra till en god arbetsmiljö.Vi erbjuderEn tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd vardagar dagtid. Du kommer självklart att få övergripande kunskaper om smärtcentrums olika specialområden för att få en helhetsbild av vår verksamhet.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Lotta Meuller Danielsson tfn 018-611 29 47, mobil 070-479 36 26, ann-charlotte.meuller.danielsson@akademiska.se /)' rel='nofollow'>http://mailto: ann-charlotte.meuller.danielsson@akademiska.se /)Facklig kontaktperson, Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. 