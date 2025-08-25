Utbildningssamordnare till kliniskt träningscentrum (KTC)
2025-08-25
Patientsäkerhetsenheten, Nyköpings lasarett
Publiceringsdatum 2025-08-25
Vi söker nu en utbildningssamordnare till kliniskt träningscentrum med uppdrag inom Region Sörmland.
Kliniskt träningscentrum, patientsäkerhetsenheten är en del av gemensam hälso- och sjukvårdsledning i Region Sörmland. Kliniskt träningscentrum har ett övergripande uppdrag att stödja verksamheterna att öka personalens kliniska kompetens. Vår målsättning är att stödja organisationen i att säkerställa en trygg och säker vård, minimera risker samt begränsa antalet vårdskador. Enheten är organiserad inom avdelningen hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser.
Du blir en del av vårt kärnfulla team med möjlighet att utvecklas individuellt och med stor möjlighet till kompetensutveckling. Du delar din tjänst med kliniskt arbete. Vårt team består av utbildningssamordnare, administratör, projektledare samt chef. Enheten har sju medarbetare. Vi tillhör sektionen patientsäkerhetsenheten. Vi arbetar över hela regionen och har placeringsorter i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm.Arbetsuppgifter
Som utbildningssamordnare är du huvudinstruktör i HLR, hjärtlungräddning samt akut omhändertagande, proACT och utbildar verksamheternas instruktörer. Andra utbildningar sker genom övergripande och specifika utbildningsinsatser. Det kan ske i form av instruktörsutbildningar, färdighetsövningar, konceptutbildningar och simuleringar. Du har egna ansvarsområden som du planerar och genomför i samverkan andra. Du ansvarar för material, lokaler och information i flera olika forum.
Din kompetens
Vi söker dig som har ett genuint intresse för utbildning och att se andra växa i sin kunskap. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och lyhört, bygger förtroende, skapar nätverk och samverkar effektivt. Du är stabil och har en personlighet samt ett professionellt förhållningsätt som inger trygghet och förtroende. Med en flexibel inställning ser du möjligheter i förändring och kan anpassa dig till nya situationer.
Vi ser att du har god pedagogisk förmåga med en skicklighet att förmedla information på ett målgruppsanpassat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För rollen som utbildningssamordnare
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha gedigen klinisk erfarenhet
• körkort B utifrån att resor inom regionen ingår i tjänsten
• meriterande är instruktör i HLR eller proAct, utbildare, handledare eller ledare
• viss teknisk kompetens, för användning av simulatorer och attrapper
• administrativ kompetens.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid med klinisk tjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Chef kliniskt träningscentrum, Paula Lindstrand, 073- 083 20 93.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kliniskt träningscentrum!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-08.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
