Utbildningssamordnare Svealandstrafiken i Örebro län
2025-11-07
Introduktion
Välkommen till Svealandstrafiken AB! Vi är ett engagerat team som bryr sig om att skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Just nu söker vi en utbildningssamordnare till vårt kontor i Örebro. Om du brinner för utbildning, planering och att skapa meningsfulla relationer, kan detta vara din nästa utmaning. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och stödjande miljö där din insats verkligen gör skillnad. Tillsammans bidrar vi till en bättre kollektivtrafik och en tryggare framtid för våra resenärer.
Om rollen
Som utbildningssamordnare på Svealandstrafiken kommer du att spela en central roll i vår utbildningsverksamhet. Du kommer att säkerställa att alla våra förare och tekniska medarbetare har rätt utbildning och behörigheter enligt både lag och interna krav. Din arbetsdag kommer att präglas av planering, samordning och dokumentation av utbildningar, vilket gör att du kommer att ha en direkt inverkan på kvaliteten och säkerheten i vår verksamhet. Du kommer att vara en nyckelperson i att stödja våra nya medarbetare genom introduktionsutbildningar och vidareutbildningar, vilket skapar en stark grund för deras framtida arbete hos oss.Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
För att trivas i rollen som utbildningssamordnare ser vi att du:
• har en gymnasieutbildning med inriktning mot administration eller motsvarande erfarenhet.
• har ett svenskt B-körkort.
• behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi värdesätter erfarenhet av planering och koordinering, helst från en miljö med många kontaktytor och ett högt tempo. Om du har erfarenhet från kollektivtrafik eller utbildningsadministration är det meriterande. Ditt arbetssätt ska präglas av struktur och noggrannhet. Du ska vara van vid att arbeta med digitala verktyg som Office 365 och olika planeringssystem.Dina arbetsuppgifter
I din roll kommer du att ha en rad spännande och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att:
• Planera och samordna introduktionsutbildningar för nyanställda.
• Organisera och administrera fadder- och praktikverksamhet.
• Hantera YKB-fortbildning - inklusive kallelser, intyg och rapportering till Transportstyrelsen.
• Koordinera vidare- och repetitionsutbildningar för våra medarbetare.
• Boka och följa upp externa utbildare till teknisk personal.
• Ansvara för dokumentation, uppföljning och rapportering i våra system.
• Delta i planering av studiebesök och föredrag samt representera verksamheten på ett professionellt sätt.
Du kommer att vara en viktig kontaktpunkt gentemot chefer, koordinatorer, utbildare och externa samarbetspartners, vilket gör att du får möjlighet att bygga starka relationer och skapa en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
På Svealandstrafiken värdesätter vi våra medarbetare och erbjuder en stödjande och inkluderande arbetsmiljö. Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du får chansen att delta i intressanta projekt och utbildningar som främjar din kompetensutveckling. Dessutom får du arbeta med ett engagerat team som ständigt strävar efter att förbättra vår verksamhet och göra skillnad för våra resenärer. Vi tror på att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna, värdesatta och motiverade att bidra.Om tjänsten
Omfattning: Tillsvidareanställning
Lön: Individuell lönesättning
Placering: Bettorp ÖrebroSå ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt team på Svealandstrafiken? Vi ser fram emot din ansökan! Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför just du skulle passa för denna roll. Vi kommer att behandla ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig. Tillsammans kan vi skapa en framtid där kollektivtrafik är både effektiv och trygg. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svealandstrafiken AB
