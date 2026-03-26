Utbildningssamordnare
Region Kalmar län / Pedagogjobb / Högsby Visa alla pedagogjobb i Högsby
2026-03-26
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Högsby
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
eller i hela Sverige
Vi erbjuder dig möjligheten att vara en viktig del av en engagerad arbetsgrupp där bemötande, kvalitet och kundupplevelse står i centrum.
Vårt uppdrag är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region och vi har en vision om att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik.
Som utbildningssamordnare kommer du att ha en central roll i arbetet mot våra mål och vår vision. Du kommer i huvudsak att utbilda och planera utbildningar för både avtalade trafikföretags förare och intern personal, inom flera områden men där bemötande, kommunikation och varumärke står i fokus.
Du kommer att jobba med att utveckla befintligt utbildningsmaterial samt att ta fram nytt. Dessutom kommer du att ansvara för och genomföra förarcertifieringar samt vara kontaktperson för förare hos trafikföretag när det gäller utbildningar, förbättringsförslag och kundönskemål med mera.
Som utbildningssamordnare har du möjlighet att vara med och utveckla både utbildningsmodellen och din egen roll inom Kalmar länstrafik. Du har stor frihet att planera ditt arbete och du representerar även Kalmar länstrafik i nationella nätverk.
Arbetstiden är huvudsakligen vardagar dagtid men arbete på kvällar eller helger kan förekomma vid behov.
Om dig
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom pedagogik, beteendevetenskap eller kommunikation alternativt arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig. Erfarenhet från arbete som lärare, utbildare, kursledare eller liknande är ett krav.
Du har en mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift samt datorvana för att kunna utveckla utbildningsmaterial i olika format.
För att lyckas i rollen behöver din personlighet vara initiativtagande, kommunikativ, lyhörd, strukturerad och motiverande. Du behöver även ha förmåga att engagera och inkludera de som utbildas. Du har vana att tala inför grupper och en stark förmåga att bygga relationer samt representera vår verksamhet på ett professionellt sätt. Vi värderar även god kunskap om bemötande och förståelse för hur viktigt det sociala samspelet mellan människor är för en positiv kundupplevelse.
Körkort B är ett krav. Tjänsten är placerad i Högsby, men arbetsresor inom länet förkommer då utbildning och certifiering hålls på olika orter.
Din framtida arbetsplats
Tjänsten kommer att tillhöra enheten Avtal där medarbetare arbetar med bland annat upphandling, avtal, utbildning och kvalitetsuppföljning.
Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi som arbetar på Kalmar länstrafik jobbar för att underlätta vardagen för Kalmar läns invånare och besökare. Vårt ansvar innefattar busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som kör och underhåller fordonen som trafikerar kollektivtrafiken. Vi som jobbar på Kalmar länstrafik är därmed de som bland annat trafikleder, planerar, och administrerar kollektivtrafiken. Huvudkontoret är placerat i Högsby och det finns kontor i Kalmar och Oskarshamn.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/145".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar länstrafik Kontakt
Conny Karlsson, första linjens chef 010-3575307
9819882