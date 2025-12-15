Utbildningsofficer till HvSS Taktikavdelning
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.
I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.
Hemvärnets stridsskola, HvSS, har uppgiften att leda chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning avseende all utbildning riktad mot hemvärnsförband samt utveckling av utbildningsmetoder, organisation samt taktik och stridsteknik. Skolan är belägen i naturskönt område mellan Mälaren och Bornsjön ca 1,2 mil norr om Södertälje. Körkort och bil är en nödvändighet då vi saknar förbindelser med kollektivtrafik.HvSS Taktikavdelning består idag av 5 befattningar för utbildning av hemvärnets chefer. Arbetet på Taktikavdelningen består i huvudsak av planering, utveckling och genomförande av hemvärnsbefälsutbildning, främst på kompani- och bataljonsnivå utifrån krigsförbandets behov. Det förekommer även stöttning mot övriga kurser och enheter vid HvSS. Befattningen är direkt underställd chefen för Taktikavdelningen vid Utbildningsenheten. Kurserna är som regel 5-10 dagar långa. Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
• Du genomför utbildning och pedagogisk utveckling för de kurser som avdelningen har ansvar för
• Leder och deltar i projekt främst i syfte att utveckla kursverksamheten
• Tar fram lektionsunderlag och prioriterar vad som skall ingå i respektive ämne, vid olika kurser och olika nivåer
• Utvecklar nya metoder för utbildning såsom digitala pedagogiska lösningar
-Beredd att på uppdag av högre chef lösa tillkommande uppgifter inom ramen för eget ansvars- och kompetensområde
Krav:
• OF 3/alt 2 (major alt kapten )eller alternativt SO 8 (förvaltare), eventuellt tidigare officer med flera års väl meriterad tjänst.
• Utbildad kompanichef och/eller bataljonstabsmedlem
• Mycket god samarbetsförmåga
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Körkort B (manuell)
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet som lärare eller utbildningsofficer inom FM
• God datavana Officepaketet
• Vi ser gärna sökande med erfarenhet från utbildningsgruppDina personliga egenskaper
• Du är driven, är engagerad samt besitter goda pedagogiska och sociala förmågor.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidareanställning.
Tillträde så snart som möjligt
Vid återanställning tillämpar vi provtjänstgöring 6 månader
Heltid
Som anställd i FM blir du krigsplacerad och förväntas uppfylla kraven för fysisk träning.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev
CV med referenser
För tjänsten relevanta betyg/intyg
För upplysningar om tjänsten kontakta
Övlt Mikael Wendt Chef UtbE mail: HvSS-Utb@mil.se
Fackliga företrädare:
Lars-Erik Lindblad OFR/O lokalt
Lennart Klingare, OFR/S lokalt
SACO-S Oscar Wallenberg
SEKO Jörgen Stehn
samtliga nås via FM växel 010-825 40 00
Välkommen med din ansökan 2026-01-07
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
