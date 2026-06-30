Utbildningsledare Yrkeshögskolan Medicinsk vårdadministratör
Skövde kommun, Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad / Pedagogjobb / Skövde Visa alla pedagogjobb i Skövde
2026-06-30
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Med detta jobb spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor medborgare och samhällsutveckling. Vi arbetar för ett levande Skövde rikt på kultur, idrotts- och näringsliv. I det ingår också att arbeta för tillväxt, fler jobb och att stärka Skövdes attraktivitet.
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens medicinska vårdadministratörer?
Vi söker nu en engagerad utbildningsledare till ett vikariat inom vår yrkeshögskoleutbildning.
Som utbildningsledare har du en central roll i att planera, genomföra och utveckla utbildningen. Tjänsten kombinerar utbildningsledning med undervisning, vilket innebär att du både leder och aktivt bidrar i utbildningens genomförande.
Du arbetar tillsammans med en lärarkollega samt externa konsulter och föreläsare, vilket ställer höga krav på samarbete, samordning och kommunikation. Tillsammans säkerställer ni utbildningens kvalitet och koppling till arbetslivet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, samordna och följa upp utbildningen
• Undervisa inom relevanta kurser i utbildningen
• Samarbeta med lärarkollega samt koordinera externa konsulter och föreläsare
• Ha löpande kontakt med studerande och stödja deras progression
• Samverka med LIA-handledare och arbetsliv
• Säkerställa att utbildningen uppfyller YH-myndighetens krav
• Arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen
• Administrativa uppgifter kopplade till utbildningenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning, gärna inom vård, administration eller pedagogik
• Erfarenhet av utbildningsverksamhet, undervisning, projektledning eller samordning
• God administrativ förmåga och IT-vana
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har:
• Legitimation som yrkeslärare
• Erfarenhet av yrkeshögskola
• Kunskap om medicinsk vårdadministration
• Erfarenhet av arbete inom vård eller hälso- och sjukvård
För att trivas i rollen är du:
• Strukturerad och ansvarstagande
• Självständig och initiativtagande
• Samarbetsinriktad och relationsskapande
• Flexibel och lösningsorienterad
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-11-02 Eller tidigare enligt överenskommelse, tjänsten är tidsbegränsad till och med 2 juli 2027.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334349". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad Kontakt
Rektor
Johan Lindell johan.lindell@skovde.se 0500-49 77 08 Jobbnummer
9984366