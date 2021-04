Utbildningsledare/Trafiklärare med tungbehörighet - YrkesAkademin AB - Lärarjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos YrkesAkademin AB

YrkesAkademin AB / Lärarjobb / Norrköping2021-04-07Trafiklärare NorrköpingVill du göra skillnad i människors liv på riktigt? På YrkesAkademin har vi förmånen att varje dag se människor växa genom att skapa möjligheter via utbildning som leder till arbete.OM YRKESAKADEMINYrkesAkademin är en av Sveriges ledande leverantörer av yrkesutbildning. Vi har varit verksamma i branschen sedan 1997. Vi bedriver utbildning inom transport, entreprenad, teknik och serviceyrken. Uppdragsgivare är främst statliga myndigheter och kommuner men vi riktar oss även till företag och privatpersoner. Vår verksamhet sträcker sig från Lappland till Skåne med omkring 400 anställda fördelade på ett 60-tal orter.YrkesAkademin är ett värderingsstyrt företag och det är viktigt att du, som vi, tror på att vi tillsammans når längre, att framtiden viktig och att alltid ska vara nyfikna.Vårt uppdragYrkesAkademin främsta uppdrag är att hjälpa individer med olika bakgrund till arbete via utbildning och stöd. Vi har en viktig roll i samhället då vi genom våra riktade utbildningar skapar nya jobbmöjligheter. YrkesAkademin är till för alla och hos oss ska alla lyckasARBETSBESKRIVNINGSom Trafiklärare för våra tunga behörigheter (C, CE eller D) ansvarar du för att utbilda framtidens yrkeschaufförer. Det innebär att du både kommer undervisa i klassrum samt i fordon. Inom ramen för vårt uppdrag ansvarar du för att planera, genomföra samt följa upp utbildningens olika moment tillsammans med övriga kollegor. I tjänsten ingår även att utbilda inom olika fortbildningsområden såsom YKB.ERFARENHETVi söker dig som i första hand är godkänd tunglärare av Transportstyrelsen på behörigheterna C, CE eller D. Du får gärna ha erfarenhet av att undervisa både i fordon samt i klassrum. Du ska även vara godkänd YKB lärare av Transportstyrelsen.Som person är du flexibel och gillar pedagogiska utmaningar. Du brinner för utbildning och har förmåga att anpassa ditt sätt att lära ut efter individens behov. Du har stort tålamod och förmåga att skapa relationer samt inger förtroende.Vi lägger stor vikt i ditt personliga engagemang och för att du ska vara aktuell för tjänsten är det viktigt att du lever våra värderingar.ANSÖKANSök tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Då urval och intervjuer sker löpande önskar vi din ansökan snarast. Har du frågor är du välkommen att kontakta Staffan Kloow via mejl staffan.kloow@ya.se Besöksadress: Slakthusvägen 2, NorrköpingDå du i din roll arbetar med människor i utveckling samt har kontakter med myndigheter och företag kan vi komma att kräva in utdrag ur brottsregistret i samband med eventuell anställning.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-04-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30YrkesAkademin AB5677425